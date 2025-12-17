Видео
Главная Спорт Суркис прокомментировал выбор нового тренера Динамо

Суркис прокомментировал выбор нового тренера Динамо

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 11:38
Суркис рассказал о будущем тренерского штаба Динамо
Игорь Суркис на церемонии празднования чемпионского титула. Фото: пресс-служба "Динамо"

Президент киевского "Динамо" Игорь Суркис сообщил о кадровом решении, которое напрямую касается будущего первой команды. Руководство клуба определилось с фигурой тренера, которому доверят дальнейшую работу в сложный для клуба период и процесс обновления состава.

Выбор был сделан в пользу специалиста, давно работающего в системе "Динамо" и хорошо знакомого с внутренней кухней клуба, сообщает пресс-служба "бело-голубых".

Читайте также:

В руководстве "Динамо" подчеркнули, что ключевым фактором стали не только результаты, но и глубокое понимание молодежи, а также способность выстраивать доверительные отношения с игроками. 

Игорь Костюк
Игорь Костюк руководит игрой команды. Фото: пресс-служба клуба

За время работы в структуре "бело-синих" Игорь Костюк зарекомендовал себя как тренер, умеющий развивать молодых футболистов и интегрировать их в первую команду. Его деятельность в роли исполняющего обязанности главного тренера в непростой отрезок сезона была положительно оценена клубным руководством.

Почему именно Костюку доверили "Динамо"

Игорь Суркис подчеркнул, что клуб видит в Костюке специалиста, способного стабилизировать ситуацию и задать правильное направление развития. Президент отметил его вклад в подготовку игроков, которые сегодня выступают в ведущих европейских чемпионатах, а также умение работать с молодежью без страха брать ответственность.

"Игорь Владимирович — тренер, который вырос внутри клуба и прекрасно знает нашу философию. Он умеет находить подход к футболистам и доверять молодым игрокам. Руководство уверено, что Костюк способен вывести команду на достойный уровень в украинском и европейском футболе", — объяснил Суркис. 

Игорь Костюк — воспитанник тренерской школы киевского "Динамо", который более десяти лет работает в системе клуба на разных уровнях. Он успешно возглавлял юношеские и молодежные команды "бело-синих", регулярно боролся за призовые места в чемпионатах Украины U-19 и U-21 и подготовил целый ряд игроков для первой команды. Под руководством Костюка молодые футболисты "Динамо" стабильно выступали в Юношеской лиге УЕФА, получая международный опыт. 

спорт футбол Динамо Игорь Суркис тренер Игорь Костюк
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
