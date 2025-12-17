Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Где и когда смотреть еврокубковый матч Динамо — Ноа

Где и когда смотреть еврокубковый матч Динамо — Ноа

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 09:53
Динамо — Ноа — где и когда смотреть последний матч в Лиге конференций
Александр Караваев поздравляет Матвея Пономаренко. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" проведет заключительный матч основного этапа Лиги конференций сезона-2025/26 против армянского клуба "Ноа". Поединок шестого тура состоится в четверг, 18 декабря, и пройдет на стадионе "Арена Люблин"

Польский город снова станет номинально домашней ареной для чемпиона Украины, сообщает портал Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Начало матча Лиги Конференций запланировано на 22:00 по киевскому времени. Обслуживать матч будет судейская бригада из Албании во главе с 35-летним арбитром Юджином Джая. Его ассистентами назначены Арбер Залла и Рейди Авдо, резервным судьей станет Олсион Изейрай, а за работу системы VAR будет отвечать нидерландец Йерун Мансхот. 

Руслан Нещерет
Голкипер "бело-синих" Руслан Нещерет. Фото: пресс-служба клуба

Где и когда смотреть матч "Динамо" — "Ноа"

В Украине прямую трансляцию поединка можно будет увидеть на медиасервисе Megogo. Игра будет доступна на ОТТ-платформе по подписке "Спорт", а также во всех пакетах MEGOPACK. Имена комментаторов встречи станут известны ближе к началу трансляции.

Перед заключительным туром "Динамо" уже досрочно потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги конференций. После пяти матчей команда имеет три очка и располагается в нижней части общей турнирной таблицы. "Ноа", в свою очередь, набрал восемь баллов, занимает место в середине таблицы и сохраняет реальные шансы на продолжение борьбы в еврокубке, что придает матчу дополнительную турнирную интригу. 

Напомним, фигуристы Ирина Пидгайна и Артем Коваль добились успеха, который давно не покорялся украинским спортсменам. 

Новым главным тренером львовских "Карпат" станет иностранный специалист, чье имя не известно основной массе болельщиков. 

спорт футбол Динамо Лига Конференций Игорь Костюк
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации