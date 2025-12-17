Динамо — Ноа — где и когда смотреть последний матч в Лиге конференций

Александр Караваев поздравляет Матвея Пономаренко. Фото: пресс-служба "Динамо"

Киевское "Динамо" проведет заключительный матч основного этапа Лиги конференций сезона-2025/26 против армянского клуба "Ноа". Поединок шестого тура состоится в четверг, 18 декабря, и пройдет на стадионе "Арена Люблин"

Польский город снова станет номинально домашней ареной для чемпиона Украины, сообщает портал Новини.LIVE.

Начало матча Лиги Конференций запланировано на 22:00 по киевскому времени. Обслуживать матч будет судейская бригада из Албании во главе с 35-летним арбитром Юджином Джая. Его ассистентами назначены Арбер Залла и Рейди Авдо, резервным судьей станет Олсион Изейрай, а за работу системы VAR будет отвечать нидерландец Йерун Мансхот.

Голкипер "бело-синих" Руслан Нещерет. Фото: пресс-служба клуба

Где и когда смотреть матч "Динамо" — "Ноа"

В Украине прямую трансляцию поединка можно будет увидеть на медиасервисе Megogo. Игра будет доступна на ОТТ-платформе по подписке "Спорт", а также во всех пакетах MEGOPACK. Имена комментаторов встречи станут известны ближе к началу трансляции.

Перед заключительным туром "Динамо" уже досрочно потеряло шансы на выход в плей-офф Лиги конференций. После пяти матчей команда имеет три очка и располагается в нижней части общей турнирной таблицы. "Ноа", в свою очередь, набрал восемь баллов, занимает место в середине таблицы и сохраняет реальные шансы на продолжение борьбы в еврокубке, что придает матчу дополнительную турнирную интригу.

