Главная Спорт Украинские фигуристы завоевали первую за 26 лет медаль Гран-при

Украинские фигуристы завоевали первую за 26 лет медаль Гран-при

Ua ru
Дата публикации 16 декабря 2025 15:02
Пидгайна и Коваль принесли Украине медаль Гран-при по фигурному катанию
Ирина Пидгайна и Артем Коваль. Фото: Atsushi Tomura — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Украинские фигуристы Ирина Пидгайна и Артем Коваль добились исторического результата на финале юниорского Гран-при по фигурному катанию, который прошел в японской Нагое. Одесский дуэт завоевал бронзовые медали в танцах на льду.

Эта награда стала первым подобным успехом для Украины за последние 26 лет, сообщает "Суспільне Спорт". 

Читайте также:

Этот результат стал лишь пятым медальным успехом Украины в истории финалов юниорской серии Гран-при и всего вторым — в дисциплине танцев на льду. Пидгайна и Коваль повторили национальный рекорд, установленный еще в 1999 году, когда украинский дуэт также финишировал третьим на итоговом турнире сезона. 

Особенная медаль для украинских фигуристов

По ходу соревнований украинцы претендовали на более высокие позиции, располагаясь вторыми после ритмического танца. Однако по итогам произвольной программы дуэт завершил турнир на третьем месте, показав при этом один из самых стабильных и зрелых прокатов сезона на фоне высокой конкуренции. 

Несмотря на отдельные технические недочеты, отмеченные судьями, выступление в Нагое стало важной вехой в развитии пары. В текущем сезоне Ирина Пидгайна и Артем Коваль уже выигрывали этапы серии Гран-при, а финал подтвердил их статус лидеров юниорской сборной Украины.

Главным стартом сезона для украинского дуэта станет юниорский чемпионат мира, который пройдет в марте в Таллине. В прошлом году Пидгайна и Коваль остановились в шаге от пьедестала, заняв четвертое место, однако теперь входят в число фаворитов турнира и претендуют на продолжение исторической серии успехов.

Напомним, Антон Царенко вернется в киевское "Динамо" раньше, чем было предусмотрено контрактом. 

Президент "бело-синих" Игорь Суркис провел воспитательную беседу с форвардом Матвеем Пономаренко. 

Хавбек Андрей Ярмоленко может побить рекорд Сергея Реброва и Максима Шацких. 

спорт Япония Фигурное катание Ирина Пидгайна Артем Коваль
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
