Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Українські фігуристи завоювали першу за 26 років медаль Гран-прі

Українські фігуристи завоювали першу за 26 років медаль Гран-прі

Ua ru
Дата публікації: 16 грудня 2025 15:02
Підгайна та Коваль принесли Україні медаль Гран-прі з фігурного катання
Ірина Підгайна та Артем Коваль. Фото: Atsushi Tomura — International Skating Union/International Skating Union via Getty Images

Українські фігуристи Ірина Підгайна та Артем Коваль домоглися історичного результату на фіналі юніорського Гран-прі з фігурного катання, який відбувся в японській Нагої. Одеський дует завоював бронзові медалі в танцях на льоду.

Ця нагорода стала першим подібним успіхом для України за останні 26 років, повідомляє "Суспільне Спорт".

Реклама
Читайте також:

Цей результат став лише п'ятим медальним успіхом України в історії фіналів юніорської серії Гран-прі та всього другим — у дисципліні танців на льоду. Підгайна та Коваль повторили національний рекорд, встановлений ще 1999 року, коли український дует також фінішував третім на підсумковому турнірі сезону.

Особлива медаль для українських фігуристів

По ходу змагань українці претендували на вищі позиції, розташовуючись другими після ритмічного танцю. Однак за підсумками довільної програми дует завершив турнір на третьому місці, показавши водночас один із найстабільніших та найзріліших прокатів сезону на тлі високої конкуренції.

Попри окремі технічні недоліки, відзначені суддями, виступ у Нагої став важливою віхою в розвитку пари. У поточному сезоні Ірина Підгайна та Артем Коваль уже вигравали етапи серії Гран-прі, а фінал підтвердив їхній статус лідерів юніорської збірної України.

Головним стартом сезону для українського дуету стане юніорський чемпіонат світу, який пройде в березні в Талліні. Минулого року Підгайна та Коваль зупинилися за крок від п'єдесталу, посівши четверте місце, проте тепер входять до числа фаворитів турніру та претендують на продовження історичної серії успіхів.

Нагадаємо, Антон Царенко повернеться в київське "Динамо" раніше, ніж було передбачено контрактом.

Президент "біло-синіх" Ігор Суркіс провів виховну бесіду з форвардом Матвієм Пономаренком.

Хавбек Андрій Ярмоленко може побити рекорд Сергія Реброва та Максима Шацьких.

спорт Японія Фігурне катання Ірина Підгайна Артем Коваль
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації