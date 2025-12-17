Відео
Де та коли дивитися єврокубковий матч Динамо — Ноа

Дата публікації: 17 грудня 2025 09:53
Динамо — Ноа — де та коли дивитися останній матч у Лізі конференцій
Олександр Караваєв вітає Матвія Пономаренка. Фото: пресслужба "Динамо"

Київське "Динамо" проведе заключний матч основного етапу Ліги конференцій сезону-2025/26 проти вірменського клубу "Ноа". Поєдинок шостого туру відбудеться в четвер, 18 грудня, і пройде на стадіоні "Арена Люблін"

Польське місто знову стане номінально домашньою ареною для чемпіона України, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Початок матчу Ліги Конференцій заплановано на 22:00 за київським часом. Обслуговувати матч буде суддівська бригада з Албанії на чолі з 35-річним арбітром Юджином Джая. Його асистентами призначені Арбер Залла та Рейді Авдо, резервним суддею стане Олсіон Ізейрай, а за роботу системи VAR відповідатиме нідерландець Йерун Мансхот.

Руслан Нещерет
Голкіпер "біло-синіх" Руслан Нещерет. Фото: пресслужба клубу

Де та коли дивитися матч "Динамо" — "Ноа"

В Україні пряму трансляцію поєдинку можна буде побачити на медіасервісі Megogo. Гра буде доступна на ОТТ-платформі за передплатою "Спорт", а також у всіх пакетах MEGOPACK. Імена коментаторів зустрічі стануть відомі ближче до початку трансляції.

Перед заключним туром "Динамо" вже достроково втратило шанси на вихід до плей-оф Ліги конференцій. Після п'яти матчів команда має три очки та розташовується в нижній частині загальної турнірної таблиці. "Ноа", своєю чергою, набрав вісім балів, посідає місце в середині таблиці та зберігає реальні шанси на продовження боротьби в єврокубку, що надає матчу додаткової турнірної інтриги.

спорт футбол Динамо Ліга Конференцій Ігор Костюк
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
