Кроуфорд объявил о завершении карьеры и назвал причину ухода

Теренс Кроуфорд празднует победу. Фото: Ed Mulholland/TKO Worldwide LLC via Getty Images

Непобежденный чемпион мира Теренс Кроуфорд принял решение завершить профессиональную карьеру в возрасте 38 лет. Один из самых доминирующих боксеров своего поколения пришел к этому шагу после долгих внутренних раздумий.

Кроуфорд на своем YouTube-канале подчеркнул, что момент ухода был осознанным и не продиктован физическими проблемами или потерей мотивации.

Реклама

Читайте также:

Решение Теренса Кроуфорда стало неожиданным для части болельщиков, поскольку американец продолжал выступать на элитном уровне и недавно провел один из самых статусных боев в карьере. При этом в его окружении отмечают, что боксер давно говорил о желании уйти на своих условиях, без затяжных возвращений и попыток "дотянуть" карьеру.

Последний поединок Кроуфорда состоялся в сентябре, когда он уверенно победил Сауля Альвареса единогласным решением судей. Этот бой стал символической точкой и подтверждением того, что чемпион по-прежнему находится на вершине и способен конкурировать с лучшими противниками.

Теренс Кроуфорд с чемпионскими поясами. Фото: Harry How/Getty Images for Netflix

Что стоит за решением Кроуфорда

Сам боксер подчеркнул, что для него принципиально важно было сохранить контроль над собственной карьерой и уйти в тот момент, когда он все еще чувствует силу, уверенность и внутреннюю победу. Кроуфорд дал понять, что воспринимает завершение пути не как отказ от бокса, а как логичное завершение большого этапа жизни.

"Каждый боец знает, что этот момент наступит. Я всегда дрался не ради поясов или денег, а ради ощущения, что можешь доказать всем обратное. Я ухожу не потому, что больше не могу, а потому что выиграл свой самый важный бой — право уйти на своих условиях", — объяснил Кроуфорд.

Теренс Кроуфорд завершает карьеру с безупречным рекордом 42-0 и статусом одного из величайших боксеров современности. Американец становился чемпионом мира в пяти весовых категориях и трижды был абсолютным чемпионом мира в разных дивизионах.

Кроуфорд владел титулами WBA, WBO и IBF во втором среднем весе, а также доминировал в полусреднем и первом полусреднем дивизионах.

Напомним, украинская пара фигуристов остановилась в шаге от триумфа на Гран-при, но добилась исторического достижения.

Львовские "Карпаты" уволили Владислава Лупашко и сделали неожиданный выбор нового главного тренера.