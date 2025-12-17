Кроуфорд оголосив про завершення кар'єри та назвав причину відходу

Теренс Кроуфорд святкує перемогу. Фото: Ed Mulholland/TKO Worldwide LLC via Getty Images

Непереможений чемпіон світу Теренс Кроуфорд прийняв рішення завершити професійну кар'єру у віці 38 років. Один із найбільш домінуючих боксерів свого покоління прийшов до цього кроку після довгих внутрішніх роздумів.

Кроуфорд на своєму YouTube-каналі підкреслив, що момент відходу був усвідомленим і не продиктований фізичними проблемами або втратою мотивації.

Рішення Теренса Кроуфорда стало несподіваним для частини вболівальників, оскільки американець продовжував виступати на елітному рівні та нещодавно провів один із найстатусніших боїв у кар'єрі. При цьому в його оточенні зазначають, що боксер давно говорив про бажання піти на своїх умовах, без затяжних повернень та спроб "дотягнути" кар'єру.

Останній поєдинок Кроуфорда відбувся у вересні, коли він упевнено переміг Сауля Альвареса одноголосним рішенням суддів. Цей бій став символічною крапкою і підтвердженням того, що чемпіон, як і раніше, перебуває на вершині та здатний конкурувати з найкращими супротивниками.

Теренс Кроуфорд із чемпіонськими поясами. Фото: Harry How/Getty Images for Netflix

Що стоїть за рішенням Кроуфорда

Сам боксер наголосив, що для нього принципово важливо було зберегти контроль над власною кар'єрою і піти в той момент, коли він усе ще відчуває силу, впевненість та внутрішню перемогу. Кроуфорд дав зрозуміти, що сприймає завершення шляху не як відмову від боксу, а як логічне завершення великого етапу життя.

"Кожен боєць знає, що цей момент настане. Я завжди бився не заради поясів або грошей, а заради відчуття, що можеш довести всім зворотне. Я йду не тому, що більше не можу, атому, що виграв свій найважливіший бій — право піти на своїх умовах", — пояснив Кроуфорд.

Теренс Кроуфорд завершує кар'єру з бездоганним рекордом 42-0 та статусом одного з найвидатніших боксерів сучасності. Американець ставав чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях і тричі був абсолютним чемпіоном світу в різних дивізіонах.

Кроуфорд володів титулами WBA, WBO та IBF у другій середній вазі, а також домінував у напівсередньому та першому напівсередньому дивізіонах.

