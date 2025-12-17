Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Теренс Кроуфорд поставив крапку в кар'єрі на піку форми

Теренс Кроуфорд поставив крапку в кар'єрі на піку форми

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 10:21
Кроуфорд оголосив про завершення кар'єри та назвав причину відходу
Теренс Кроуфорд святкує перемогу. Фото: Ed Mulholland/TKO Worldwide LLC via Getty Images

Непереможений чемпіон світу Теренс Кроуфорд прийняв рішення завершити професійну кар'єру у віці 38 років. Один із найбільш домінуючих боксерів свого покоління прийшов до цього кроку після довгих внутрішніх роздумів.

Кроуфорд на своєму YouTube-каналі підкреслив, що момент відходу був усвідомленим і не продиктований фізичними проблемами або втратою мотивації.

Реклама
Читайте також:

Рішення Теренса Кроуфорда стало несподіваним для частини вболівальників, оскільки американець продовжував виступати на елітному рівні та нещодавно провів один із найстатусніших боїв у кар'єрі. При цьому в його оточенні зазначають, що боксер давно говорив про бажання піти на своїх умовах, без затяжних повернень та спроб "дотягнути" кар'єру.

Останній поєдинок Кроуфорда відбувся у вересні, коли він упевнено переміг Сауля Альвареса одноголосним рішенням суддів. Цей бій став символічною крапкою і підтвердженням того, що чемпіон, як і раніше, перебуває на вершині та здатний конкурувати з найкращими супротивниками.

Теренс Кроуфорд
Теренс Кроуфорд із чемпіонськими поясами. Фото: Harry How/Getty Images for Netflix

Що стоїть за рішенням Кроуфорда

Сам боксер наголосив, що для нього принципово важливо було зберегти контроль над власною кар'єрою і піти в той момент, коли він усе ще відчуває силу, впевненість та внутрішню перемогу. Кроуфорд дав зрозуміти, що сприймає завершення шляху не як відмову від боксу, а як логічне завершення великого етапу життя.

"Кожен боєць знає, що цей момент настане. Я завжди бився не заради поясів або грошей, а заради відчуття, що можеш довести всім зворотне. Я йду не тому, що більше не можу, атому, що виграв свій найважливіший бій — право піти на своїх умовах", — пояснив Кроуфорд.

Теренс Кроуфорд завершує кар'єру з бездоганним рекордом 42-0 та статусом одного з найвидатніших боксерів сучасності. Американець ставав чемпіоном світу в п'яти вагових категоріях і тричі був абсолютним чемпіоном світу в різних дивізіонах.

Кроуфорд володів титулами WBA, WBO та IBF у другій середній вазі, а також домінував у напівсередньому та першому напівсередньому дивізіонах.

Нагадаємо, українська пара фігуристів зупинилася за крок від тріумфу на Гран-прі, але домоглася історичного досягнення.

Львівські "Карпати" звільнили Владислава Лупашка та зробили несподіваний вибір нового головного тренера.

спорт бокс Сауль Альварес WBA WBO Теренс Кроуфорд
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації