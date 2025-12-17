Видео
Главная Спорт Известен выбор Реброва и Матвиенко в голосовании за Игрока года

Известен выбор Реброва и Матвиенко в голосовании за Игрока года

Ua ru
Дата публикации 17 декабря 2025 09:21
Как Ребров и Матвиенко проголосовали за Игрока года ФИФА 2025
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: скриншот YouTube

Во вторник, 16 декабря, состоялась церемония, на которой были определены победители главных футбольных номинаций ФИФА по итогам 2025 года. Представители украинского футбола тоже проголосовали за будущих победителей. 

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, капитан команды Николай Матвиенко и известный журналист не удивили выбором, сообщает портал Новини.LIVE

Стали известны результаты голосования представителей Украины в рамках определения лучшего футболиста 2025 года по версии ФИФА. По итогам общего подсчета победителем стал полузащитник "ПСЖ" Усман Дембеле, который провел один из самых ярких сезонов в карьере на клубном и международном уровне. 

Усман Дембеле
Триумфатор года Усман Дембеле. Фото: Reuters/Benoit Tessier

В голосовании ФИФА от каждой страны принимали участие три представителя: главный тренер национальной сборной, ее капитан и один журналист. Каждый из них называл собственную тройку лучших игроков года, распределяя места с первого по третье, что напрямую влияло на итоговый рейтинг. 

Килиан Мбаппе
Килиан Мбаппе в составе "Реала". Фото: Reuters/Pankra Nieto

Как проголосовали представители Украины

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров поставил на первое место Килиана Мбаппе, вторым назвал Усмана Дембеле, а третью позицию отдал Ламину Ямалю. Капитан национальной команды Николай Матвиенко также отдал первое место Мбаппе, вторым указал Дембеле, а третьим выбрал Гарри Кейна.

Журналист Валерий Новобранец оказался единственным представителем Украины, поставившим Усмана Дембеле на первое место. В его тройку также вошли Ламин Ямаль и Гарри Кейн, занявшие вторую и третью позиции соответственно.

Напомним, руководство "Карпат" удивило выбором нового главного тренера команды. 

Молодые украинские фигуристы завоевали для страны первую почти за 30 лет медаль на престижном турнире. 

спорт футбол Килиан Мбаппе Сергей Ребров Николай Матвиенко Усман Дембеле
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
