Как Ребров и Матвиенко проголосовали за Игрока года ФИФА 2025

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: скриншот YouTube

Во вторник, 16 декабря, состоялась церемония, на которой были определены победители главных футбольных номинаций ФИФА по итогам 2025 года. Представители украинского футбола тоже проголосовали за будущих победителей.

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров, капитан команды Николай Матвиенко и известный журналист не удивили выбором, сообщает портал Новини.LIVE.

Стали известны результаты голосования представителей Украины в рамках определения лучшего футболиста 2025 года по версии ФИФА. По итогам общего подсчета победителем стал полузащитник "ПСЖ" Усман Дембеле, который провел один из самых ярких сезонов в карьере на клубном и международном уровне.

Триумфатор года Усман Дембеле. Фото: Reuters/Benoit Tessier

В голосовании ФИФА от каждой страны принимали участие три представителя: главный тренер национальной сборной, ее капитан и один журналист. Каждый из них называл собственную тройку лучших игроков года, распределяя места с первого по третье, что напрямую влияло на итоговый рейтинг.

Килиан Мбаппе в составе "Реала". Фото: Reuters/Pankra Nieto

Как проголосовали представители Украины

Главный тренер "сине-желтых" Сергей Ребров поставил на первое место Килиана Мбаппе, вторым назвал Усмана Дембеле, а третью позицию отдал Ламину Ямалю. Капитан национальной команды Николай Матвиенко также отдал первое место Мбаппе, вторым указал Дембеле, а третьим выбрал Гарри Кейна.

Журналист Валерий Новобранец оказался единственным представителем Украины, поставившим Усмана Дембеле на первое место. В его тройку также вошли Ламин Ямаль и Гарри Кейн, занявшие вторую и третью позиции соответственно.

