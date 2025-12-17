ФИФА назвала лучшего игрока года: победил Усман Дембеле, доминирует ПСЖ

Усман Дембеле. Фото: Reuters

По итогам прошлого сезона определились лучший игрок и символическая команда по версии ФИФА. Главную индивидуальную награду получил вингер "ПСЖ" Усман Дембеле.

В символической команде также больше всего игроков "ПСЖ", сообщает ФИФА.

Лучший игрок и команда мира

Для Дембеле этот год стал триумфальным на клубном уровне. В составе парижского клуба француз выиграл Лигу чемпионов УЕФА, Лигу 1, Кубок Франции и Суперкубок Франции, став одной из ключевых фигур в команде.

В борьбе за индивидуальную награду Дембеле опередил ряд звездных игроков, среди которых были Килиан Мбаппе, Гарри Кейн, Мохамед Салах, Педри, Ламин Ямаль, Коул Палмер, Ашраф Хакими, Нуну Мендеш и Витинья.

Во время церемонии FIFA также объявила символическую сборную года. При ее формировании учитывались те же временные рамки, а выбор делали тренеры, капитаны сборных, болельщики и журналисты. Наибольшее представительство в символической одиннадцатке получил "ПСЖ" — сразу шесть игроков парижского клуба.

Символическая сборная 2025 года:

Вратарь: Джанлуиджи Доннарумма ("ПСЖ" / "Манчестер Сити");

Защитники: Ашраф Хакими, Вильян Пачо, Нуну Мендеш (все - "ПСЖ"), Вирджил ван Дейк ("Ливерпуль");

Полузащитники: Коул Палмер ("Челси"), Джуд Беллингем ("Реал"), Витинья ("ПСЖ"), Педри ("Барселона").

Форварды: Ламин Ямаль ("Барселона"), Усман Дембеле ("ПСЖ").

