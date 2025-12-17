Відео
Головна Спорт Названо кращого гравця року за версією ФІФА та символічну збірну

Названо кращого гравця року за версією ФІФА та символічну збірну

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 01:04
ФІФА назвала кращого гравця року: переміг Усман Дембеле, домінує ПСЖ
Усман Дембеле. Фото: Reuters

За підсумками минулого сезону визначилися кращий гравець та символічна команда за версією ФІФА. Головну індивідуальну нагороду отримав вінгер "ПСЖ" Усман Дембеле.

У символічній команді також найбільше гравців "ПСЖ", повідомляє ФІФА.

Кращий гравець і команда світу

Для Дембеле цей рік став тріумфальним на клубному рівні. У складі паризького клубу француз виграв Лігу чемпіонів УЄФА, Лігу 1, Кубок Франції та Суперкубок Франції, ставши однією з ключових фігур у команді.

У боротьбі за індивідуальну нагороду Дембеле випередив низку зіркових гравців, серед яких були Кіліан Мбаппе, Гаррі Кейн, Мохамед Салах, Педрі, Ламін Ямаль, Коул Палмер, Ашраф Хакімі, Нуну Мендеш і Вітінья.

Під час церемонії FIFA також оголосила символічну збірну року. При її формуванні враховувалися ті самі часові рамки, а вибір робили тренери, капітани збірних, уболівальники та журналісти. Найбільше представництво в символічній одинадцятці отримав "ПСЖ" — одразу шість гравців паризького клубу.

Символічна збірна 2025 року:

Воротар: Джанлуїджі Доннарумма ("ПСЖ" / "Манчестер Сіті");

Захисники: Ашраф Хакімі, Вільян Пачо, Нуну Мендеш (усі — "ПСЖ"), Вірджил ван Дейк ("Ліверпуль");

Півзахисники: Коул Палмер ("Челсі"), Джуд Беллінгем ("Реал"), Вітінья ("ПСЖ"), Педрі ("Барселона").

Форварди: Ламін Ямаль ("Барселона"), Усман Дембеле ("ПСЖ").

ПСЖ ФІФА Усман Дембеле Джанлуїджі Доннарума Ламін Ямал
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
