Україна
Головна Спорт Відомий вибір Реброва та Матвієнка в голосуванні за Гравця року

Відомий вибір Реброва та Матвієнка в голосуванні за Гравця року

Ua ru
Дата публікації: 17 грудня 2025 09:21
Як Ребров та Матвієнко проголосували за Гравця року ФІФА 2025
Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: скріншот YouTube

У вівторок, 16 грудня, відбулася церемонія, на якій було визначено переможців головних футбольних номінацій ФІФА за підсумками 2025 року. Представники українського футболу теж проголосували за майбутніх переможців.

Головний тренер збірної України Сергій Ребров, капітан команди Микола Матвієнко та відомий журналіст не здивували вибором, повідомляє портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Стали відомі результати голосування представників України в рамках визначення найкращого футболіста 2025 року за версією ФІФА. За підсумками загального підрахунку переможцем став півзахисник "ПСЖ" Усман Дембеле, який провів один із найяскравіших сезонів у кар'єрі на клубному та міжнародному рівні.

Усман Дембеле
Тріумфатор року Усман Дембеле. Фото: Reuters/Benoit Tessier

У голосуванні ФІФА від кожної країни брали участь три представники: головний тренер національної збірної, її капітан та один журналіст. Кожен із них називав власну трійку найкращих гравців року, розподіляючи місця з першого по третє, що безпосередньо впливало на підсумковий рейтинг.

Килиан Мбаппе
Кіліан Мбаппе у складі "Реала". Фото: Reuters/Pankra Nieto

Як проголосували представники України

Головний тренер "синьо-жовтих" Сергій Ребров поставив на перше місце Кіліана Мбаппе, другим назвав Усмана Дембеле, а третю позицію віддав Ламіну Ямалю. Капітан національної команди Микола Матвієнко також віддав перше місце Мбаппе, другим вказав Дембеле, а третім вибрав Гаррі Кейна.

Журналіст Валерій Новобранець виявився єдиним представником України, який поставив Усмана Дембеле на перше місце. До його трійки також увійшли Ламін Ямаль і Гаррі Кейн, які посіли другу та третю позиції відповідно.

Нагадаємо, керівництво "Карпат" здивувало вибором нового головного тренера команди.

Молоді українські фігуристи здобули для країни першу майже за 30 років медаль на престижному турнірі.

спорт футбол Кіліан Мбаппе Сергій Ребров Микола Матвієнко Усман Дембеле
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
