Маркевич объяснил, чего ждать от Динамо при Костюке

Мирон Маркевич во время работы в "Карпатах". Фото: УНИАН

Украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал решение руководства киевского "Динамо" доверить пост главного тренера Игорю Костюку.

Этот шаг выглядит логичным продолжением курса на омоложение состава и использование внутреннего ресурса клуба, заявил Маркевич в интервью "Спорт-Экспресс".

Бывший тренер сборной Украины обратил внимание на многолетнюю работу Игоря Костюка в структуре "Динамо" и его глубокое понимание молодежного сегмента, который в ближайшее время должен стать основой команды. Он отметил, что в юношеских составах есть несколько перспективных футболистов, способных со временем закрепиться в первой команде, однако этот процесс требует терпения.

Дмитрий Михайленко (в центре) празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Почему Костюку важно дать время

Эксперт считает, что от "Динамо" сейчас не стоит ждать мгновенных результатов, особенно в условиях ограниченной трансферной активности. Основными задачами на ближайший период он видит постепенную перестройку, борьбу за места в первой тройке чемпионата и реальный шанс на успех в Кубке Украины, где турнирная дистанция короче и фактор опыта играет меньшую роль.

"В принципе, это правильное решение, потому что Костюк давно работает в клубе и хорошо знает молодежь. Ему нужно время, чтобы спокойно выстроить команду и посмотреть, кто готов играть на взрослом уровне. Я считаю, что минимум полтора года нужно дать, а уже потом делать серьезные выводы по результатам", — заявил Маркевич.

