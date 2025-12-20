Відео
Головна Спорт Джошуа нокаутував Джейка Пола — відео фатального удару

Джошуа нокаутував Джейка Пола — відео фатального удару

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 10:59
Джошуа нокаутував Джейка Пола в Маямі на турнірі Netflix
Ентоні Джошуа. Фото: кадр з відео

В Маямі пройшов турнір від Netflix. В головній події колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа бився з влогером Джейком Полом.

Джошуа очікувано нокаутував суперника, повідомив портал Новини.LIVE.

Джошуа грався з Полом

Пол активно розпочав поєдинок, багато рухався, намагався працювати на дистанції, кілька разів викидав силові удари й навіть виглядав упевнено в клінчі.

У перших раундах Джошуа жалів опонента і викидав удари в корпус та плечі Пола. При цьому він часто не влучав.

Починаючи з четвертого раунду перевага британця стала очевидною. Пол почав втомлюватися, дедалі частіше опинявся під тиском і втрачав контроль над темпом.

Джошуа з п’ятого раунду додав у точності, почав регулярно влучати. Джейк двічі побував у нокдауні, а в шостому Ентоні вже не залишив шансів.

Британець загнав опонента в кут рингу та потужним правим прямим відправив його на канвас. Рефері зафіксував нокаут.

бокс Ентоні Джошуа суперважка вага професійний бокс Джейк Пол
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
