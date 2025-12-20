Джошуа нокаутував Джейка Пола в Маямі на турнірі Netflix

Ентоні Джошуа. Фото: кадр з відео

В Маямі пройшов турнір від Netflix. В головній події колишній чемпіон світу в надважкій вазі Ентоні Джошуа бився з влогером Джейком Полом.

Джошуа очікувано нокаутував суперника, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

THE REF HAS SEEN ENOUGH!!!



ANTHONY JOSHUA GETS THE KO AGAINST JAKE PAUL IN ROUND 6! #JakeJoshua pic.twitter.com/m5Y2VJ8to3 — Netflix Sports (@netflixsports) December 20, 2025

Джошуа грався з Полом

Пол активно розпочав поєдинок, багато рухався, намагався працювати на дистанції, кілька разів викидав силові удари й навіть виглядав упевнено в клінчі.

У перших раундах Джошуа жалів опонента і викидав удари в корпус та плечі Пола. При цьому він часто не влучав.

Починаючи з четвертого раунду перевага британця стала очевидною. Пол почав втомлюватися, дедалі частіше опинявся під тиском і втрачав контроль над темпом.

Джошуа з п’ятого раунду додав у точності, почав регулярно влучати. Джейк двічі побував у нокдауні, а в шостому Ентоні вже не залишив шансів.

Британець загнав опонента в кут рингу та потужним правим прямим відправив його на канвас. Рефері зафіксував нокаут.

Нагадаємо, "Манчестер Сіті" може очолити відомий тренер.

У ФІФА назвали суму, яку збірна України може заробити за вихід на Кубок Світу.

Тренер Мирон Маркевич передбачив, що чекає на київське "Динамо" за Ігоря Костюка.

Також Катерина та Олександр Усики зібрали близько 3 млн доларів на лікування дитини.