Україна
Манчестер Сіті знайшов несподівану заміну Гвардіолі

Манчестер Сіті знайшов несподівану заміну Гвардіолі

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 11:12
Мареска очолить Манчестер Сіті після відходу Гвардіоли
Тренер Хосеп Гвардіола реагує на події в матчі. Фото: Reuters/Peter Powell

"Манчестер Сіті" розглядає головного тренера "Челсі" Енцо Мареску як один із варіантів на пост наставника команди в разі звільнення Хосепа Гвардіоли.

Попри чинний контракт іспанського фахівця до літа 2027 року, всередині клубу зростають сумніви щодо його подальшого майбутнього, повідомляє The Athletic.

У керівництві "Сіті" припускають сценарій, за якого Пеп Гвардіола може покинути клуб уже після закінчення поточного сезону. На тлі цих настроїв "містяни" почали аналізувати потенційних кандидатів, здатних зберегти філософію та стиль команди.

Энцо Мареска
Тренер Енцо Мареска. Фото: Reuters/David Klein

Мареска — головний кандидат у "Сіті"

Італійський тренер добре знайомий із внутрішньою структурою "містян" та вимогами клубу. Він раніше працював в академії "Манчестер Сіті", а також входив до тренерського штабу Хосепа Гвардіоли в першій команді, що робить його зрозумілим та системним варіантом для можливого переходу.

Контракт Марески з "Челсі" розрахований до 2029 року і містить опцію продовження, проте відносини тренера з керівництвом лондонського клубу останнім часом помітно ускладнилися. Це посилило розмови про його майбутнє та зробило ситуацію потенційно відкритою для розвитку в найближчі місяці.

Нагадаємо, боксер Олександр Усик та його дружина Катерина закрили великий збір для тяжко хворої української дитини.

Тим часом стало відомо про те, що президент Польщі в останній момент відмовився від зустрічі з Олександром Усиком.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
