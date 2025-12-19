Відео
Костюк підбив підсумки виступу Динамо в Лізі конференцій

Костюк підбив підсумки виступу Динамо в Лізі конференцій

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 10:01
Костюк назвав висновки після виступу Динамо в Лізі Конференцій
Ігор Костюк під час матчу. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Головний тренер київського "Динамо" Ігор Костюк прокоментував перемогу команди над єреванським Ноа в заключному матчі основного етапу Ліги конференцій.

Наставник зазначив, що результат дав змогу футболістам завершити рік у позитивному емоційному стані, попри відсутність турнірних перспектив, повідомляє пресслужба клубу.

Ігор Костюк наголосив, що гра команди поки що не повністю відповідає тим вимогам, які закладаються в тренувальному процесі, проте всередині колективу вже є розуміння обраного напрямку. За його словами, важливим сигналом стало те, що самі футболісти обговорюють зміни й бачать, як вони починають працювати на результат.

Дмитрий Михайленко
Хавбек "Динамо" Дмитро Михайленко. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Які висновки зробив Костюк

Окремо тренер зупинився на епізодах під час матчу, включно з нереалізованими моментами та вимушеними перестановками після ранньої травми Олександра Тимчика. Він дав зрозуміти, що глибина складу та готовність гравців з лави стали одним із чинників, що дозволили довести зустріч до перемоги.

"Це ще не той футбол, до якого ми прагнемо, але для нас було важливо з гарним настроєм піти у відпустку. Гравці розуміють вимоги й самі кажуть, що така гра починає приносити результат. Що стосується заміни та епізодів по ходу матчу, то в нас є футболісти, які готові виконувати поставлені завдання і робити це на рівні", — розповів Костюк.

Нагадаємо, Олександр та Катерина Усики зібрали величезні гроші на допомогу маленькій дитині із серйозним діагнозом.

Президент Польщі відмовився від зустрічі з Олександром Усиком через Романа Шухевича.

спорт футбол Динамо Ліга Конференцій Ігор Костюк
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
