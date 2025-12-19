Динамо обіграло Ноа в Лізі конференцій після голів Кабаєва і Пономаренка

Матвій Пономаренко. Фото: "Динамо" Київ

В Лізі конференцій пройшли останні матчі шостого туру основного раунду. Київське "Динамо" зустрічалося з вірменським "Ноа".

Підопічним Ігоря Костюка вдалося перемогти з рахунком 2:0, повідомив портал Новини.LIVE.

Пономаренко знову забив за "Динамо"

Команди розпочали гру обережно, а вже на старті кияни втратили Тимчика через травму — його замінив Караваєв.

Поступово "Динамо" забрало м’яч під свій контроль і почало тиснути через фланги. На 27-й хвилині це дало результат. Волошин увірвався до штрафного з правого краю та прострілив на дальню стійку, де Кабаєв без перешкод відкрив рахунок. До перерви господарі зберігали ініціативу, не дозволяючи "Ноа" нав’язати свою гру.

На початку другого тайму кияни швидко закріпили перевагу. На 50-й хвилині після подачі на дальній фланг штрафного майданчика Дубінчак головою скинув на Пономаренка, який виграв боротьбу в штрафному та головою подвоїв рахунок.

Після другого голу "Динамо" діяло прагматично: активно пресингувало, грамотно контролювало темп і не ризикувало без потреби.

У заключні хвилини обидві команди знизили інтенсивність, а численні заміни ще більше збили ритм гри. "Ноа" не зумів створити моментів для камбеку, тоді як кияни спокійно довели матч до перемоги.

"Динамо" — "Ноа" — 2:0

Голи: Кабаєв, 27, Пономаренко, 50

"Динамо": Нещерет — Тимчик (Караваєв, 8), Захарченко, Михавко, Дубінчак — Піхальонок (Рубчинський, 75), Михайленко, Шапаренко (Яцик, 65) — Волошин (Ярмоленко, 75), Пономаренко, Кабаєв (Редушко, 64).

"Ноа": Чанчаревич — Сентіні, Сілва (Мурадян, 66), Суалехе — Боачі (Аванесян, 88), Феррейра, Осіма, Тоурарінссон (Етекі, 80) — Яколіш (Гргич, 66), Аяс (Манвелян, 88) — Мулахусейнович.

Попередження: Кабаєв, Михавко, Пономаренко — Яколіш, Мурадян

