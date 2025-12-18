Стартові склади Динамо та Шахтаря на матчі в Лізі конференцій

Ігор Костюк. Фото: "Динамо" Київ

В Лізі конференцій проходить останній шостий тур основного раунду. Одночасно зіграють свої матчі "Динамо" та "Шахтар".

Обидві українські команди вже оголосили стартові склади, повідомив портал Новини.LIVE.

"Динамо" здивувало захисною лінією

Кияни, які втратили шанси на продовження боротьби в турнірі, виставили на матч видозмінений склад у порівнянні з грою проти "Вереса" в УПЛ.

В центрі захисту відразу вийдуть молоді українці Владислав Захарченко та Тарас Михавко. На флангах зіграють Олександр Тимчик та Владислав Дубінчак.

Повернувся в склад вінгер Владислав Кабаєв. На іншому фланзі зіграє Назар Волошин.

В центі поля опорну зону закриє Микола Михайленко, а вище розмістяться Микола Шапаренко та Олександр Піхальонок. В центрі нападу зіграє Матвій Пономаренко.

Туран знову проводить ротацію

Донецький "Шахтар" вийде на матч у бойовому, але водночас варіативному складі з акцентом на техніку та швидкість.

Місце у воротах займе Кирило Фесюн. У лінії оборони зіграють Вінісіус Тобіас, Валерій Бондар — Микола Матвієнко, а також Педріньйо Азеведо, який закриє лівий фланг захисту.

У центрі поля з перших хвилин з’являться Олег Очеретько та Єгор Назарина, яким допомагатиме Марлон Гомес, відповідальний за просування м’яча вперед і контроль темпу.

В атакувальній лінії на флангах діятимуть Педріньйо да Сілва та Невертон, тоді як на вістрі нападу розташується Егіналду, який виконуватиме роль основного завершувача атак.

