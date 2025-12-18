Відео
Головна Спорт Динамо та Шахтар здивували стартовими складами на матчі ЛК

Динамо та Шахтар здивували стартовими складами на матчі ЛК

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 22:00
Стартові склади Динамо та Шахтаря на матчі в Лізі конференцій
Ігор Костюк. Фото: "Динамо" Київ

В Лізі конференцій проходить останній шостий тур основного раунду. Одночасно зіграють свої матчі "Динамо" та "Шахтар".

Обидві українські команди вже оголосили стартові склади, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

"Динамо" здивувало захисною лінією

Кияни, які втратили шанси на продовження боротьби в турнірі, виставили на матч видозмінений склад у порівнянні з грою проти "Вереса" в УПЛ.

В центрі захисту відразу вийдуть молоді українці Владислав Захарченко та Тарас Михавко. На флангах зіграють Олександр Тимчик та Владислав Дубінчак.

Повернувся в склад вінгер Владислав Кабаєв. На іншому фланзі зіграє Назар Волошин.

В центі поля опорну зону закриє Микола Михайленко, а вище розмістяться Микола Шапаренко та Олександр Піхальонок. В центрі нападу зіграє Матвій Пономаренко.

Туран знову проводить ротацію

Донецький "Шахтар" вийде на матч у бойовому, але водночас варіативному складі з акцентом на техніку та швидкість.

Місце у воротах займе Кирило Фесюн. У лінії оборони зіграють Вінісіус Тобіас, Валерій Бондар — Микола Матвієнко, а також Педріньйо Азеведо, який закриє лівий фланг захисту.

У центрі поля з перших хвилин з’являться Олег Очеретько та Єгор Назарина, яким допомагатиме Марлон Гомес, відповідальний за просування м’яча вперед і контроль темпу.

В атакувальній лінії на флангах діятимуть Педріньйо да Сілва та Невертон, тоді як на вістрі нападу розташується Егіналду, який виконуватиме роль основного завершувача атак.

Нагадаємо, Олександр Усик зробив теплий подарунок Ентоні Джошуа перед боєм з Джейком Полом.

Іспанська "Жирона" планує купити ще одного українця — це гравець з неймовірними габаритами.

Український фахівець Мирон Маркевич похвалив зміни в "Динамо".

футбол ФК Шахтар Динамо Ліга Конференцій ФК Рієка
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
