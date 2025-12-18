Стартовые составы Динамо и Шахтера на матчи в Лиге конференций

Динамо и Шахтер удивили стартовыми составами на матчи ЛК
В Лиге конференций проходит последний шестой тур основного раунда. Одновременно сыграют свои матчи "Динамо" и "Шахтер".
Обе украинские команды уже объявили стартовые составы, сообщил портал Новини.LIVE.
"Динамо" удивило защитной линией
Киевляне, которые потеряли шансы на продолжение борьбы в турнире, выставили на матч видоизмененный состав по сравнению с игрой против "Вереса" в УПЛ.
В центре защиты сразу выйдут молодые украинцы Владислав Захарченко и Тарас Михавко. На флангах сыграют Александр Тымчик и Владислав Дубинчак.
Вернулся в состав вингер Владислав Кабаев. На другом фланге сыграет Назар Волошин.
В центе поля опорную зону закроет Николай Михайленко, а выше разместятся Николай Шапаренко и Александр Пихаленок. В центре нападения сыграет Матвей Пономаренко.
Туран снова проводит ротацию
Донецкий "Шахтер" выйдет на матч в боевом, но одновременно вариативном составе с акцентом на технику и скорость.
Место в воротах займет Кирилл Фесюн. В линии обороны сыграют Винисиус Тобиас, Валерий Бондарь - Николай Матвиенко, а также Педриньо Азеведо, который закроет левый фланг защиты.
В центре поля с первых минут появятся Олег Очеретько и Егор Назарина, которым будет помогать Марлон Гомес, ответственный за продвижение мяча вперед и контроль темпа.
В атакующей линии на флангах будут действовать Педриньо да Силва и Невертон, тогда как на острие нападения расположится Эгиналду, который будет выполнять роль основного завершителя атак.
