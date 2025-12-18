Шацких высказался о шансах Динамо в Лиге конференций

Максим Шацких во время матча. Фото: instagram.com/max_shatskykh16/

Бывший нападающий киевского "Динамо" Максим Шацких поделился ожиданиями от матча шестого тура основного этапа Лиги конференций против ереванского Ноа. По его мнению, киевляне должны выходить на эту игру с максимальной мотивацией.

Игра "Динамо" не должна зависеть от турнирного положения и утраченных шансов на плей-офф, заявил Шацких в интервью "Спорт-Экспресс".

Эксперт подчеркнул, что подобные встречи важны для имиджа клуба и внутреннего состояния команды, а также для итогового восприятия сезона. Он отметил, что даже в ситуации, когда результат не влияет на турнирную судьбу, футболисты обязаны демонстрировать характер и профессиональное отношение к игре.

Матвей Пономаренко празднует гол. Фото: пресс-служба "Динамо"

Почему матч с "Ноа" важен для "Динамо"

Шацких считает, что поединок с "Ноа" станет возможностью для "Динамо" завершить календарный год на позитивной ноте и внести вклад в клубный рейтинг УЕФА. Также он отдельно остановился на кадровых и управленческих решениях в клубе, отметив, что назначение Игоря Костюка главным тренером не стало для него неожиданностью и выглядело логичным продолжением текущей стратегии.

"В таких матчах всегда нужно выходить с одной мыслью о победе. Даже если турнирно уже ничего не меняется, есть вещи, которые важнее таблицы. Я буду смотреть эту игру и переживать за команду, потому что такие победы формируют отношение к клубу и к самому себе", — объяснил Шацких.

