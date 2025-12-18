Шацьких висловився про шанси Динамо в Лізі конференцій

Шацьких здивував прогнозом на гру Динамо з Ноа
Колишній нападник київського "Динамо" Максим Шацьких поділився очікуваннями від матчу шостого туру основного етапу Ліги конференцій проти єреванського Ноа. На його думку, кияни мають виходити на цю гру з максимальною мотивацією.
Гра "Динамо" не повинна залежати від турнірного становища і втрачених шансів на плей-оф, заявив Шацьких в інтерв'ю "Спорт-Експрес".
Експерт наголосив, що подібні зустрічі важливі для іміджу клубу та внутрішнього стану команди, а також для підсумкового сприйняття сезону. Він зазначив, що навіть у ситуації, коли результат не впливає на турнірну долю, футболісти зобов'язані демонструвати характер та професійне ставлення до гри.
Чому матч із "Ноа" важливий для "Динамо"
Шацьких вважає, що поєдинок із "Ноа" стане можливістю для "Динамо" завершити календарний рік на позитивній ноті та зробити внесок у клубний рейтинг УЄФА. Також він окремо зупинився на кадрових та управлінських рішеннях у клубі, зазначивши, що призначення Ігоря Костюка головним тренером не стало для нього несподіванкою та виглядало логічним продовженням поточної стратегії.
"У таких матчах завжди потрібно виходити з однією думкою про перемогу. Навіть якщо турнірне становище вже нічого не змінює, є речі, які важливіші за таблицю. Я буду дивитися цю гру та переживати за команду, тому що такі перемоги формують ставлення до клубу і до самого себе", — пояснив Шацьких.
