Шацьких висловився про шанси Динамо в Лізі конференцій

Максим Шацьких під час матчу. Фото: instagram.com/max_shatskykh16/

Колишній нападник київського "Динамо" Максим Шацьких поділився очікуваннями від матчу шостого туру основного етапу Ліги конференцій проти єреванського Ноа. На його думку, кияни мають виходити на цю гру з максимальною мотивацією.

Гра "Динамо" не повинна залежати від турнірного становища і втрачених шансів на плей-оф, заявив Шацьких в інтерв'ю "Спорт-Експрес".

Експерт наголосив, що подібні зустрічі важливі для іміджу клубу та внутрішнього стану команди, а також для підсумкового сприйняття сезону. Він зазначив, що навіть у ситуації, коли результат не впливає на турнірну долю, футболісти зобов'язані демонструвати характер та професійне ставлення до гри.

Матвій Пономаренко святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Чому матч із "Ноа" важливий для "Динамо"

Шацьких вважає, що поєдинок із "Ноа" стане можливістю для "Динамо" завершити календарний рік на позитивній ноті та зробити внесок у клубний рейтинг УЄФА. Також він окремо зупинився на кадрових та управлінських рішеннях у клубі, зазначивши, що призначення Ігоря Костюка головним тренером не стало для нього несподіванкою та виглядало логічним продовженням поточної стратегії.

"У таких матчах завжди потрібно виходити з однією думкою про перемогу. Навіть якщо турнірне становище вже нічого не змінює, є речі, які важливіші за таблицю. Я буду дивитися цю гру та переживати за команду, тому що такі перемоги формують ставлення до клубу і до самого себе", — пояснив Шацьких.

