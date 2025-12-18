Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Шацьких здивував прогнозом на гру Динамо з Ноа

Шацьких здивував прогнозом на гру Динамо з Ноа

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 12:05
Шацьких висловився про шанси Динамо в Лізі конференцій
Максим Шацьких під час матчу. Фото: instagram.com/max_shatskykh16/

Колишній нападник київського "Динамо" Максим Шацьких поділився очікуваннями від матчу шостого туру основного етапу Ліги конференцій проти єреванського Ноа. На його думку, кияни мають виходити на цю гру з максимальною мотивацією.

Гра "Динамо" не повинна залежати від турнірного становища і втрачених шансів на плей-оф, заявив Шацьких в інтерв'ю "Спорт-Експрес".

Реклама
Читайте також:

Експерт наголосив, що подібні зустрічі важливі для іміджу клубу та внутрішнього стану команди, а також для підсумкового сприйняття сезону. Він зазначив, що навіть у ситуації, коли результат не впливає на турнірну долю, футболісти зобов'язані демонструвати характер та професійне ставлення до гри.

Матвей Пономаренко
Матвій Пономаренко святкує гол. Фото: пресслужба "Динамо"

Чому матч із "Ноа" важливий для "Динамо"

Шацьких вважає, що поєдинок із "Ноа" стане можливістю для "Динамо" завершити календарний рік на позитивній ноті та зробити внесок у клубний рейтинг УЄФА. Також він окремо зупинився на кадрових та управлінських рішеннях у клубі, зазначивши, що призначення Ігоря Костюка головним тренером не стало для нього несподіванкою та виглядало логічним продовженням поточної стратегії.

"У таких матчах завжди потрібно виходити з однією думкою про перемогу. Навіть якщо турнірне становище вже нічого не змінює, є речі, які важливіші за таблицю. Я буду дивитися цю гру та переживати за команду, тому що такі перемоги формують ставлення до клубу і до самого себе", — пояснив Шацьких.

Нагадаємо, український воротар Андрій Лунін став героєм матчу мадридського "Реала" та допоміг команді здобути перемогу.

В українському чемпіонаті з'явився іспанський тренер, він уже очолив львівські "Карпати".

спорт футбол Динамо Ліга Конференцій Максим Шацьких
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації