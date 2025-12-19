Динамо обыграло Ноа в Лиге конференций после голов Кабаева и Пономаренко

Матвей Пономаренко. Фото: "Динамо" Киев

В Лиге конференций прошли последние матчи шестого тура основного раунда. Киевское "Динамо" встречалось с армянским "Ноа".

Подопечным Игоря Костюка удалось победить со счетом 2:0, сообщил портал Новини.LIVE.

Пономаренко снова забил за "Динамо"

Команды начали игру осторожно, а уже на старте киевляне потеряли Тымчика из-за травмы — его заменил Караваев.

Постепенно "Динамо" забрало мяч под свой контроль и начало давить через фланги. На 27-й минуте это дало результат. Волошин ворвался в штрафную с правого края и прострелил на дальнюю штангу, где Кабаев без помех открыл счет. До перерыва хозяева сохраняли инициативу, не позволяя "Ноа" навязать свою игру.

В начале второго тайма киевляне быстро закрепили преимущество. На 50-й минуте после подачи на дальний фланг штрафной площадки Дубинчак головой сбросил на Пономаренко, который выиграл борьбу в штрафной и головой удвоил счет.

После второго гола "Динамо" действовало прагматично: активно прессинговало, грамотно контролировало темп и не рисковало без надобности.

В заключительные минуты обе команды снизили интенсивность, а многочисленные замены еще больше сбили ритм игры. "Ноа" не сумел создать моментов для камбэка, тогда как киевляне спокойно довели матч до победы.

"Динамо" — "Ноа" — 2:0

Голы: Кабаев, 27, Пономаренко, 50

"Динамо": Нещерет — Тымчик (Караваев, 8), Захарченко, Михавко, Дубинчак — Пихаленок (Рубчинский, 75), Михайленко, Шапаренко (Яцик, 65) — Волошин (Ярмоленко, 75), Пономаренко, Кабаев (Редушко, 64).

"Ноа": Чанчаревич — Сентини, Силва (Мурадян, 66), Суалехе — Боачи (Аванесян, 88), Феррейра, Осима, Тоураринссон (Этеки, 80) — Яколиш (Гргич, 66), Аяс (Манвелян, 88) — Мулахусейнович.

Предупреждения: Кабаев, Михавко, Пономаренко — Яколиш, Мурадян

