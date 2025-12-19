Усик продав чемпіонський пояс за 1 млн для порятунку дитини

Олександр та Катерина Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Олександр та Катерина Усики зробили вирішальний внесок у порятунок маленького українця Матвія, який хворіє на м’язову дистрофію Дюшена. Боксер з дружиною зібрати майже 3 мільйони доларів.

Про завершення збору коштів для Матвія батьки дитини повідомили в Instagram.

Наразі відомо, що до збору Катерина Усик долучилася на етапі, коли було зібрано лише близько 11% від необхідного. Вона відкрито заявила, що візьме на себе відповідальність завершити збір, маючи дедлайн до січня 2026 року.

Заради порятунку дитини Катерина була готова навіть пожертвувати особистими речами — зокрема, продати новий автомобіль Range Rover, подарований Олександром.

Ключовим моментом став благодійний вечір, під час якого вдалося закрити збір повністю. Вирішальний внесок зробив сам Олександр Усик, продавши свій чемпіонський пояс WBC за 1 мільйон доларів. Лот придбав друг боксера, співвласник мережі АТБ та президент житомирського "Полісся" Геннадій Буткевич. Всі кошти спрямували на лікування Матвія.

Під час заходу Катерина Усик не змогла стримати емоцій — багатомісячна боротьба за життя хлопчика завершилася успіхом.

