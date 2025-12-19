Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Усики зібрали майже 3 млн доларів на порятунок дитини

Усики зібрали майже 3 млн доларів на порятунок дитини

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 07:47
Усик продав чемпіонський пояс за 1 млн для порятунку дитини
Олександр та Катерина Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Олександр та Катерина Усики зробили вирішальний внесок у порятунок маленького українця Матвія, який хворіє на м’язову дистрофію Дюшена. Боксер з дружиною зібрати майже 3 мільйони доларів.

Про завершення збору коштів для Матвія батьки дитини повідомили в Instagram.

Реклама
Читайте також:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усик продав свій чемпіонський титул за 1 млн доларів

Наразі відомо, що до збору Катерина Усик долучилася на етапі, коли було зібрано лише близько 11% від необхідного. Вона відкрито заявила, що візьме на себе відповідальність завершити збір, маючи дедлайн до січня 2026 року.

Заради порятунку дитини Катерина була готова навіть пожертвувати особистими речами — зокрема, продати новий автомобіль Range Rover, подарований Олександром.

Ключовим моментом став благодійний вечір, під час якого вдалося закрити збір повністю. Вирішальний внесок зробив сам Олександр Усик, продавши свій чемпіонський пояс WBC за 1 мільйон доларів. Лот придбав друг боксера, співвласник мережі АТБ та президент житомирського "Полісся" Геннадій Буткевич. Всі кошти спрямували на лікування Матвія.

Під час заходу Катерина Усик не змогла стримати емоцій — багатомісячна боротьба за життя хлопчика завершилася успіхом.

Нагадаємо, раніше "Жирона" почала перемовини щодо українського талановитого гравця.

Український боєць UFC Даніїл Донченко отримав поєдинок проти досвідченого суперника.

Олександр Усик благодійність бокс Катерина Усик українські боксери дружини футболістів
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації