Усики собрали почти 3 млн долларов на спасение ребенка

Усики собрали почти 3 млн долларов на спасение ребенка

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 07:47
Усик продал чемпионский пояс за 1 млн для спасения ребенка
Александр и Екатерина Усики. Фото: instagram.com/usyk_kate1505

Александр и Екатерина Усики сделали решающий вклад в спасение маленького украинца Матвея, который болеет мышечной дистрофией Дюшена. Боксер с женой собрали почти 3 миллиона долларов.

О завершении сбора средств для Матвея родители ребенка сообщили в Instagram.

Читайте также:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Усик продал свой чемпионский титул за 1 млн долларов

Известно, что к сбору Екатерина Усик присоединилась на этапе, когда было собрано лишь около 11% от необходимого. Она открыто заявила, что возьмет на себя ответственность завершить сбор, имея дедлайн до января 2026 года.

Ради спасения ребенка Екатерина была готова даже пожертвовать личными вещами — в частности, продать новый автомобиль Range Rover, подаренный Александром.

Ключевым моментом стал благотворительный вечер, во время которого удалось закрыть сбор полностью. Решающий вклад сделал сам Александр Усик, продав свой чемпионский пояс WBC за 1 миллион долларов. Лот приобрел друг боксера, совладелец сети АТБ и президент житомирского "Полесья" Геннадий Буткевич. Все средства направили на лечение Матвея.

Во время мероприятия Екатерина Усик не смогла сдержать эмоций — многомесячная борьба за жизнь мальчика завершилась успехом.

Александр Усик благотворительность бокс Екатерина Усик украинские боксеры жены футболистов
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
