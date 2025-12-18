Донченко проведе бій з Алексом Мороно на UFC Fight Night 266

Українець Донченко отримав бій в UFC
Після дебюту в UFC українця Ярослава Амосова свій бій в організації проведе другий представник України. Про свій наступний поєдинок дізнався напівсередньоваговик Даніїл Донченко.
Переможець телешоу TUF отримав поєдинок в UFC, повідомив портал MMAJunkie.
Донченко дізнався ім'я суперника
Донченко проведе свій наступний поєдинок з досвідченим американцем Алексом Мороно.
Бій відбудеться 7 лютого у Лас-Вегасі у межах турніру UFC Fight Night 266.
Для Донченка це буде продовження успішного відрізка у кар’єрі. У вересні українець здобув перемогу над бразильцем Родріго Сезінандо на турнірі Noche UFC Fight Night 259, упевнено закріпившись у ростері організації.
Його суперник Алекс Мороно підходить до поєдинку не в найкращій формі — американець зазнав трьох поразок поспіль і намагатиметься перервати невдалу серію в бою з українцем.
Донченко за свою кар’єру в ММА виграв 13 поєдинків і зазнав двох поразок.
