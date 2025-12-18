Відео
Головна Спорт Українець Донченко отримав бій в UFC

Ua ru
Дата публікації: 18 грудня 2025 20:53
Донченко проведе бій з Алексом Мороно на UFC Fight Night 266
Даніїл Донченко. Фото: instagram.com/donchen.ko.daniil

Після дебюту в UFC українця Ярослава Амосова свій бій в організації проведе другий представник України. Про свій наступний поєдинок дізнався напівсередньоваговик Даніїл Донченко.

Переможець телешоу TUF отримав поєдинок в UFC, повідомив портал MMAJunkie.

Донченко дізнався ім'я суперника

Донченко проведе свій наступний поєдинок з досвідченим американцем Алексом Мороно.

Бій відбудеться 7 лютого у Лас-Вегасі у межах турніру UFC Fight Night 266.

Для Донченка це буде продовження успішного відрізка у кар’єрі. У вересні українець здобув перемогу над бразильцем Родріго Сезінандо на турнірі Noche UFC Fight Night 259, упевнено закріпившись у ростері організації.

Його суперник Алекс Мороно підходить до поєдинку не в найкращій формі — американець зазнав трьох поразок поспіль і намагатиметься перервати невдалу серію в бою з українцем.

Донченко за свою кар’єру в ММА виграв 13 поєдинків і зазнав двох поразок.

Нагадаємо, об'єднаний чемпіон світу з боксу Олександр Усик подарував Ентоні Джошуа українську вишиванку.

Іспанська "Жирона" хоче купити четвертого українця — це син відомого українця.

Український фахівець Мирон Маркевич прокоментував зміни в "Динамо".

ММА UFC змішані єдиноборства єдиноборства Даніїл Донченко
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
