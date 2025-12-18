Донченко проведет бой с Алексом Мороно на UFC Fight Night 266

Украинец Донченко получил бой в UFC
После дебюта в UFC украинца Ярослава Амосова свой бой в организации проведет второй представитель Украины. О своем следующем поединке узнал полусредневес Даниил Донченко.
Победитель телешоу TUF получил поединок в UFC, сообщил портал MMAJunkie.
Донченко узнал имя соперника
Донченко проведет свой следующий поединок с опытным американцем Алексом Мороно.
Бой состоится 7 февраля в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC Fight Night 266.
Для Донченко это будет продолжение успешного отрезка в карьере. В сентябре украинец одержал победу над бразильцем Родриго Сезинандо на турнире Noche UFC Fight Night 259, уверенно закрепившись в ростере организации.
Его соперник Алекс Мороно подходит к поединку не в лучшей форме - американец потерпел три поражения подряд и будет пытаться прервать неудачную серию в бою с украинцем.
Донченко за свою карьеру в ММА выиграл 13 поединков и потерпел два поражения.
Напомним, объединенный чемпион мира по боксу Александр Усик подарил Энтони Джошуа украинскую вышиванку.
Испанская "Жирона" хочет купить четвертого украинца - это сын известного украинца.
Украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал изменения в "Динамо".
Читайте Новини.LIVE!