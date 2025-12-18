Видео
Главная Спорт Украинец Донченко получил бой в UFC

Украинец Донченко получил бой в UFC

Ua ru
Дата публикации 18 декабря 2025 20:53
Донченко проведет бой с Алексом Мороно на UFC Fight Night 266
Даниил Донченко. Фото: instagram.com/donchen.ko.daniil

После дебюта в UFC украинца Ярослава Амосова свой бой в организации проведет второй представитель Украины. О своем следующем поединке узнал полусредневес Даниил Донченко.

Победитель телешоу TUF получил поединок в UFC, сообщил портал MMAJunkie.

Донченко узнал имя соперника

Донченко проведет свой следующий поединок с опытным американцем Алексом Мороно.

Бой состоится 7 февраля в Лас-Вегасе в рамках турнира UFC Fight Night 266.

Для Донченко это будет продолжение успешного отрезка в карьере. В сентябре украинец одержал победу над бразильцем Родриго Сезинандо на турнире Noche UFC Fight Night 259, уверенно закрепившись в ростере организации.

Его соперник Алекс Мороно подходит к поединку не в лучшей форме - американец потерпел три поражения подряд и будет пытаться прервать неудачную серию в бою с украинцем.

Донченко за свою карьеру в ММА выиграл 13 поединков и потерпел два поражения.

Напомним, объединенный чемпион мира по боксу Александр Усик подарил Энтони Джошуа украинскую вышиванку.

Испанская "Жирона" хочет купить четвертого украинца - это сын известного украинца.

Украинский специалист Мирон Маркевич прокомментировал изменения в "Динамо".

ММА UFC смешанные единоборства единоборства Даниил Донченко
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
