Амосов виграв дебют у UFC: задушливий прийом проти Магні на початку бою

Ярослав Амосов. Фото: кадр з відео

У Лас-Вегасі пройшов турнір UFC Vegas 112. На цьому шоу в UFC дебютував українець Ярослав Амосов.

Амосов в першому поєдинку здолав ветерана організації Ніла Магні, повідомив портал Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

o setup desse triangulo de mão do amosov foi LINDO demais pic.twitter.com/as86xPnh7F — primeira fase (@kauaygod) December 14, 2025

Амосов домінував в Октагоні

Бій почався з обміну лоукіками, а потім перейшов в клінч. Після першої невдалої спроби, з другої Амосов все ж перевів суперника в партер.

На настилі Ярослав поступово покращував своє положення і при можливості провів задушливий прийом "анаконда" та заблокував руку ветерана. Магні був вимушений постукати.

Результат поєдинку: перемога Амосова задушливим прийомом в першому раунді.

Для Амосова ця перемога стала 29-ю в кар'єрі при одній поразці.

Нагадаємо, колишній наставник київського "Динамо" Олександр Шовковський показав, що робить в статусі безробітнього.

Футболіст лондонського "Челсі" Михайло Мудрик може перейти в португальську "Бенфіку".