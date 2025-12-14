Відео
Головна Спорт Амосов дуже швидко переміг у своєму дебюті в UFC — відео

Амосов дуже швидко переміг у своєму дебюті в UFC — відео

Ua ru
Дата публікації: 14 грудня 2025 07:28
Амосов виграв дебют у UFC: задушливий прийом проти Магні на початку бою
Ярослав Амосов. Фото: кадр з відео

У Лас-Вегасі пройшов турнір UFC Vegas 112. На цьому шоу в UFC дебютував українець Ярослав Амосов.

Амосов в першому поєдинку здолав ветерана організації Ніла Магні, повідомив портал Новини.LIVE.

Читайте також:

Амосов домінував в Октагоні

Бій почався з обміну лоукіками, а потім перейшов в клінч. Після першої невдалої спроби, з другої Амосов все ж перевів суперника в партер.

На настилі Ярослав поступово покращував своє положення і при можливості провів задушливий прийом "анаконда" та заблокував руку ветерана. Магні був вимушений постукати.

Результат поєдинку: перемога Амосова задушливим прийомом в першому раунді.

Для Амосова ця перемога стала 29-ю в кар'єрі при одній поразці.

Нагадаємо, колишній наставник київського "Динамо" Олександр Шовковський показав, що робить в статусі безробітнього.

Футболіст лондонського "Челсі" Михайло Мудрик може перейти в португальську "Бенфіку".

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
