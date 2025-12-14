Видео
Главная Спорт Амосов очень быстро победил в своем дебюте в UFC — видео

Амосов очень быстро победил в своем дебюте в UFC — видео

Ua ru
Дата публикации 14 декабря 2025 07:28
Амосов выиграл дебют в UFC: удушающий прием против Магни в начале боя
Ярослав Амосов. Фото: кадр из видео

В Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 112. На этом шоу в UFC дебютировал украинец Ярослав Амосов.

Амосов в первом поединке одолел ветерана организации Нила Магни, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Амосов доминировал в Октагоне

Бой начался с обмена лоукиками, а затем перешел в клинч. После первой неудачной попытки не получилось, но со второй Амосов все же перевел соперника в партер.

На настиле Ярослав постепенно улучшал свое положение и при возможности провел удушающий прием "анаконда" и заблокировал руку ветерана. Магни был вынужден постучать.

Результат поединка: победа Амосова удушающим приемом в первом раунде.

Для Амосова эта победа стала 29-й в карьере при одном поражении.

Напомним, бывший наставник киевского "Динамо" Александр Шовковский показал, что делает в статусе безработного.

Футболист лондонского "Челси" Михаил Мудрик может перейти в португальскую "Бенфику".

ММА UFC смешанные единоборства Ярослав Амосов Нил Магни
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
