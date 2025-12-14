Амосов выиграл дебют в UFC: удушающий прием против Магни в начале боя

Ярослав Амосов. Фото: кадр из видео

В Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 112. На этом шоу в UFC дебютировал украинец Ярослав Амосов.

Амосов в первом поединке одолел ветерана организации Нила Магни, сообщил портал Новини.LIVE.

o setup desse triangulo de mão do amosov foi LINDO demais pic.twitter.com/as86xPnh7F - primeira fase (@kauaygod) 14 декабря 2025 г.

Амосов доминировал в Октагоне

Бой начался с обмена лоукиками, а затем перешел в клинч. После первой неудачной попытки не получилось, но со второй Амосов все же перевел соперника в партер.

На настиле Ярослав постепенно улучшал свое положение и при возможности провел удушающий прием "анаконда" и заблокировал руку ветерана. Магни был вынужден постучать.

Результат поединка: победа Амосова удушающим приемом в первом раунде.

Для Амосова эта победа стала 29-й в карьере при одном поражении.

