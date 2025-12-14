Амосов выиграл дебют в UFC: удушающий прием против Магни в начале боя

Амосов очень быстро победил в своем дебюте в UFC — видео
В Лас-Вегасе прошел турнир UFC Vegas 112. На этом шоу в UFC дебютировал украинец Ярослав Амосов.
Амосов в первом поединке одолел ветерана организации Нила Магни, сообщил портал Новини.LIVE.
o setup desse triangulo de mão do amosov foi LINDO demais pic.twitter.com/as86xPnh7F- primeira fase (@kauaygod) 14 декабря 2025 г.
Амосов доминировал в Октагоне
Бой начался с обмена лоукиками, а затем перешел в клинч. После первой неудачной попытки не получилось, но со второй Амосов все же перевел соперника в партер.
На настиле Ярослав постепенно улучшал свое положение и при возможности провел удушающий прием "анаконда" и заблокировал руку ветерана. Магни был вынужден постучать.
Результат поединка: победа Амосова удушающим приемом в первом раунде.
Для Амосова эта победа стала 29-й в карьере при одном поражении.
Напомним, бывший наставник киевского "Динамо" Александр Шовковский показал, что делает в статусе безработного.
Футболист лондонского "Челси" Михаил Мудрик может перейти в португальскую "Бенфику".
Читайте Новини.LIVE!