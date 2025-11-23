Ярослав Амосов дебютує в UFC — призначено бій проти Ніла Магні

Ярослав Амосов. Фото: instagram.com/s_amoskin

Український боєць ММА Ярослав Амосов став повноцінним бійцем UFC. Напівсередньоваговик вже отримав поєдинок в організації.

Про наступний бій Амосова повідомив інсайдер Даніель Леві.

З ким битиметься Амосов

Колишній чемпіон Bellator дебютує в UFC у поєдинку проти американського бійця Ніла Магні, який за свою кар'єруу виграв 24 поєдинки та 12 програв.

Цей бій додали до карда турніру UFC Vegas 112, який має відбутися в ніч на 14 грудня на арені UFC Apex у Лас-Вегасі, штат Невада, США.

Ярослав за час професійної кар’єри провів 29 поєдинків, у яких здобув 28 перемог, дев’ять з них — нокаутом, і зазнав лише однієї поразки. На професійному рівні Амосов виступає з червня 2012 року.

Магні дебютував в UFC 23 лютого 2013 року на турнірі UFC 157, де він виграв свій поєдинок одностайним рішенням суддів. З того часу, він бився майже проти всіх топових суперників.

