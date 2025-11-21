Відео
Українець Амосов виступить в UFC — коли пройде перший бій

Дата публікації: 21 листопада 2025 09:25
Оновлено: 09:28
Українець Амосов офіційно дебютує в UFC — коли перший бій
Ярослав Амосов перед боєм. Фото: instagram.com/s_amoskin/

Відомий український спортсмен змішаних мистецтв Ярослав Амосов представлятиме країну в Абсолютному бійцівському чемпіонаті (UFC). Він уже підписав контракт з організацією.

Амосову гарантували бій, українець уже готується до протистояння, підтвердив в Instagram його менеджер Андрій Співачук.

Читайте також:

Колишній чемпіон Bellator у напівсередній вазі Ярослав Амосов підписав контракт з UFC і виступатиме під егідою цієї організації. Відомо, що 32-річний українець уже знає ім'я свого першого суперника, але вболівальникам воно поки не розголошується.

Ярослав Амосов
Ярослав Амосов під час тренування. Фото: instagram.com/s_amoskin/

Хто такий Ярослав Амосов

Боєць був зіркою американської організації змішаних боїв Bellator з 2018 по 2023 рік, носив чемпіонський титул у напівсередній вазі. Українець провів захист титулу, але потім програв поєдинок ямайцю Джейсону Джексону.

У 2024 році завершився термін дії контракту Амосова з Bellator. Він провів свій останній поєдинок навесні 2025 року на турнірі Cage Fury Fighting Championships 140 у Філадельфії, де переміг американця Кертіса Міллендера.

Нагадаємо, збірна України зіграє проти Швеції у відборі на Кубок Світу, але лідер команди Ілля Забарний може втратити ігрову практику в "ПСЖ".

А португальська "Бенфіка" задумалася про продаж Анатолія Трубіна, але є важлива умова.

У кар'єрі Артема Довбика може відбутися зміна, італійська "Рома" вже ухвалила рішення щодо українця.

спорт UFC змішані єдиноборства Ярослав Амосов Bellator
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
