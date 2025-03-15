Усик відреагував на перемогу Амосова на CFFC 140

Олександр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

У Філадельфії, США, відбулося шоу СFFC 140, де ветерана UFC Кертіса Міллендера переміг український 31-річний ексчемпіон Bellator MMA Ярослав Амосов. Перемогу найкращого бійця з України побачив боксер Олександр Усик.

Чемпіон світу за версіями WBC, WBA, WBO та IBO у надважкій вазі навіть звернувся до Амосова в Instagram.

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It’s time for Yaroslav Amosov to come to the UFC 💯 #CFFC140 pic.twitter.com/7wt7sCQX7I — COMBAT SPORTS TODAY (@CSTodayNews) March 15, 2025

Як Усик відреагував на перемогу Амосова

В соцмережах Усик опублікував вітання Амосову з перемогою.

"З перемогою, чемп", — написав Усик.

Привітання від Олександра Усика. Фото: скриншот

Зазначимо, що для Амосова це був перший поєдинок з листопада 2023 року, коли він достроково програв Джейсону Джексону. Це була перша поразка в кар’єрі українця.

Після поразки Амосов викликав Джексона на реванш, який йому не дали. Потім він дочекався завершення контракту та покинув Bellator MMA.

Амосов не міг відразу перейти в UFC, оскільки промоушен не бере бійців після поразок. Тому було домовлено, що він має виграти поєдинок в CFFC перед переходом в UFC.

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