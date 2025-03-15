Усик отреагировал на победу Амосова на CFFC 140

Усик обратился к Амосову после победы
В Филадельфии, США, состоялось шоу СFFC 140, где ветерана UFC Кертиса Миллендера победил украинский 31-летний экс-чемпион Bellator MMA Ярослав Амосов. Победу лучшего бойца из Украины видел боксер Александр Усик.
Чемпион мира по версиям WBC, WBA, WBO и IBO в супертяжелом весе даже обратился к Амосову в Instagram.
It's time for Yaroslav Amosov to come to the UFC 💯 #CFFC140 pic.twitter.com/7wt7sCQX7I- COMBAT SPORTS TODAY (@CSTodayNews) 15 марта 2025 г.
Как Усик отреагировал на победу Амосова
В соцсетях Усик опубликовал поздравление Амосову с победой.
"С победой, чемпион", — написал Усик.
Отметим, что для Амосова это был первый поединок с ноября 2023 года, когда он досрочно проиграл Джейсону Джексону. Это было первое поражение в карьере украинца.
После поражения Амосов вызвал Джексона на реванш, который ему не дали. Затем он дождался завершения контракта и покинул Bellator MMA.
Амосов не мог сразу перейти в UFC, поскольку промоушен не берет бойцов после поражений. Поэтому было договорено, что он должен выиграть поединок в CFFC перед переходом в UFC.
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