Видео

Украинец Амосов выступит в UFC — когда пройдет первый бой

Украинец Амосов выступит в UFC — когда пройдет первый бой

Дата публикации 21 ноября 2025 09:25
обновлено: 09:28
Украинец Амосов официально дебютирует в UFC — когда первый бой
Ярослав Амосов перед боем. Фото: instagram.com/s_amoskin/

Известный украинский спортсмен смешанных искусств Ярослав Амосов будет представлять страну в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он уже подписал контракт с организацией. 

Амосову гарантировали бой, украинец уже готовится к противостоянию, подтвердил в Instagram его менеджер Андрей Спивачук. 

Читайте также:

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов подписал контракт с UFC и будет выступать под эгидой этой организации. Известно, что 32-летний украинец уже знает имя своего первого соперника, но болельщикам оно пока не разглашается. 

Ярослав Амосов
Ярослав Амосов во время тренировки. Фото: instagram.com/s_amoskin/

Кто такой Ярослав Амосов 

Боец был звездой американской организации смешанных боев Bellator с 2018 по 2023 год, носил чемпионский титул в полусреднем весе. Украинец провел защиту титула, но затем проиграл поединок ямайцу Джейсону Джексону. 

В 2024 году завершился срок действия контракта Амосова с Bellator. Он провел свой последний поединок весной 2025 года на турнире Cage Fury Fighting Championships 140 в Филадельфии, где победил американца Кертиса Миллендера.

Напомним, сборная Украины сыграет против Швеции в отборе на Кубок Мира, но лидер команды Илья Забарный может потерять игровую практику в "ПСЖ". 

А португальская "Бенфика" задумалась о продаже Анатолия Трубина, но есть важное условие

В карьере Артема Довбика может произойти изменение, итальянская "Рома" уже приняла решение по украинцу. 

спорт UFC смешанные единоборства Ярослав Амосов Bellator
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
