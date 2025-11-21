Украинец Амосов официально дебютирует в UFC — когда первый бой

Ярослав Амосов перед боем. Фото: instagram.com/s_amoskin/

Известный украинский спортсмен смешанных искусств Ярослав Амосов будет представлять страну в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC). Он уже подписал контракт с организацией.

Амосову гарантировали бой, украинец уже готовится к противостоянию, подтвердил в Instagram его менеджер Андрей Спивачук.

Бывший чемпион Bellator в полусреднем весе Ярослав Амосов подписал контракт с UFC и будет выступать под эгидой этой организации. Известно, что 32-летний украинец уже знает имя своего первого соперника, но болельщикам оно пока не разглашается.

Ярослав Амосов во время тренировки. Фото: instagram.com/s_amoskin/

Кто такой Ярослав Амосов

Боец был звездой американской организации смешанных боев Bellator с 2018 по 2023 год, носил чемпионский титул в полусреднем весе. Украинец провел защиту титула, но затем проиграл поединок ямайцу Джейсону Джексону.

В 2024 году завершился срок действия контракта Амосова с Bellator. Он провел свой последний поединок весной 2025 года на турнире Cage Fury Fighting Championships 140 в Филадельфии, где победил американца Кертиса Миллендера.

