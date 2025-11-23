Ярослав Амосов дебютирует в UFC - назначен бой против Нила Магни

Ярослав Амосов. Фото: instagram.com/s_amoskin

Украинский боец ММА Ярослав Амосов стал полноценным бойцом UFC. Полусредневес уже получил поединок в организации.

О следующем бое Амосова сообщил инсайдер Даниэль Леви.

С кем будет драться Амосов

Бывший чемпион Bellator дебютирует в UFC в поединке против американского бойца Нила Магни, который за свою карьеру выиграл 24 поединка и 12 проиграл.

Этот бой добавили в кард турнира UFC Vegas 112, который должен состояться в ночь на 14 декабря на арене UFC Apex в Лас-Вегасе, штат Невада, США.

Ярослав за время профессиональной карьеры провел 29 поединков, в которых одержал 28 побед, девять из них — нокаутом, и потерпел лишь одно поражение. На профессиональном уровне Амосов выступает с июня 2012 года.

Магни дебютировал в UFC 23 февраля 2013 года на турнире UFC 157, где он выиграл свой поединок единогласным решением судей. С того времени, он дрался почти против всех топовых соперников.

