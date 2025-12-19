Відео
Президент Польщі відмовився зустрітися з Усиком — названа причина

Президент Польщі відмовився зустрітися з Усиком — названа причина

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 08:35
Зустріч Усика з президентом Польщі зірвали через благодійність боксера
Олександр Усик. Фото: Reuters

У жовтні у об'єднаного чемпіона світу з боксу в надважкій вазі Олександра Усика зірвалася зустріч з президентом Польщі Каролем Навроцьким. Цікаво, що політик сам був зацікавлений у зустрічі з боксером.

Про зірвану зустріч Навроцького з Усиком повідомив портал Interia.

Читайте також:
Кароль Навроцкий
Кароль Навроцький. Фото: Mikolaj Bujak/KPRP

Усику завадила його благодійність

Запланована зустріч Навроцького з Усиком була скасована на фінальному етапі підготовки. Про це повідомили джерела з оточення українського боксера.

За інформацією співрозмовника видання, ініціатива зустрічі була взаємною. Канцелярія президента Польщі звернулася з пропозицією, оскільки Навроцький є прихильником боксу. Сторони узгодили кілька дат, а сама зустріч мала відбутися 23 жовтня. Президент навіть планував спільне тренування з Усиком.

Однак напередодні візиту радники Навроцького змінили позицію. Причиною стала негативна реакція в польських медіа та соцмережах після допису мера Львова Андрія Садового. У ньому йшлося про участь Усика у зборі коштів на відновлення музею Романа Шухевича, зокрема про благодійний внесок і передачу боксерських рукавичок на аукціон.

Ця тема є чутливою для польського суспільства, що спричинило хвилю критики та політичний резонанс. У підсумку в оточенні президента вирішили, що зустріч із Усиком у такому контексті може зашкодити іміджу глави держави, тому від неї відмовилися.

Також повідомляється, що під час візиту планували показати президенту нову спортивно-дослідницьку лабораторію в Польщі, однак через скасування зустрічі ці плани не були реалізовані.

Нагадаємо, раніше "Жирона" почала перемовини щодо українського талановитого гравця.

Український боєць UFC Даніїл Донченко отримав поєдинок проти досвідченого суперника.

Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
