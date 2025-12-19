Встречу Усика с президентом Польши сорвали из-за благотворительности боксера

Александр Усик. Фото: Reuters

В октябре у объединенного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика сорвалась встреча с президентом Польши Каролем Навроцким. Интересно, что политик сам был заинтересован во встрече с боксером.

О сорванной встрече Навроцкого с Усиком сообщил портал Interia.

Реклама

Читайте также:

Кароль Навроцкий. Фото: Mikolaj Bujak/KPRP



Усику помешала его благотворительность

Запланированная встреча Навроцкого с Усиком была отменена на финальном этапе подготовки. Об этом сообщили источники из окружения украинского боксера.

По информации собеседника издания, инициатива встречи была взаимной. Канцелярия президента Польши обратилась с предложением, поскольку Навроцкий является поклонником бокса. Стороны согласовали несколько дат, а сама встреча должна была состояться 23 октября. Президент даже планировал совместную тренировку с Усиком.

Однако накануне визита советники Навроцкого изменили позицию. Причиной стала негативная реакция в польских медиа и соцсетях после сообщения мэра Львова Андрея Садового. В нем говорилось об участии Усика в сборе средств на восстановление музея Романа Шухевича, в частности о благотворительном взносе и передаче боксерских перчаток на аукцион.

Эта тема является чувствительной для польского общества, что вызвало волну критики и политический резонанс. В итоге в окружении президента решили, что встреча с Усиком в таком контексте может повредить имиджу главы государства, поэтому от нее отказались.

Также сообщается, что во время визита планировали показать президенту новую спортивно-исследовательскую лабораторию в Польше, однако из-за отмены встречи эти планы не были реализованы.

Напомним, ранее "Жирона" начала переговоры по украинскому талантливому игроку.

Украинский боец UFC Даниил Донченко получил поединок против опытного соперника.