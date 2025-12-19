Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Евровидение
Инвестиции
Компании
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Спорт Президент Польши отказался встретиться с Усиком — названа причина

Президент Польши отказался встретиться с Усиком — названа причина

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 08:35
Встречу Усика с президентом Польши сорвали из-за благотворительности боксера
Александр Усик. Фото: Reuters

В октябре у объединенного чемпиона мира по боксу в супертяжелом весе Александра Усика сорвалась встреча с президентом Польши Каролем Навроцким. Интересно, что политик сам был заинтересован во встрече с боксером.

О сорванной встрече Навроцкого с Усиком сообщил портал Interia.

Реклама
Читайте также:
Кароль Навроцкий
Кароль Навроцкий. Фото: Mikolaj Bujak/KPRP

Усику помешала его благотворительность

Запланированная встреча Навроцкого с Усиком была отменена на финальном этапе подготовки. Об этом сообщили источники из окружения украинского боксера.

По информации собеседника издания, инициатива встречи была взаимной. Канцелярия президента Польши обратилась с предложением, поскольку Навроцкий является поклонником бокса. Стороны согласовали несколько дат, а сама встреча должна была состояться 23 октября. Президент даже планировал совместную тренировку с Усиком.

Однако накануне визита советники Навроцкого изменили позицию. Причиной стала негативная реакция в польских медиа и соцсетях после сообщения мэра Львова Андрея Садового. В нем говорилось об участии Усика в сборе средств на восстановление музея Романа Шухевича, в частности о благотворительном взносе и передаче боксерских перчаток на аукцион.

Эта тема является чувствительной для польского общества, что вызвало волну критики и политический резонанс. В итоге в окружении президента решили, что встреча с Усиком в таком контексте может повредить имиджу главы государства, поэтому от нее отказались.

Также сообщается, что во время визита планировали показать президенту новую спортивно-исследовательскую лабораторию в Польше, однако из-за отмены встречи эти планы не были реализованы.

Напомним, ранее "Жирона" начала переговоры по украинскому талантливому игроку.

Украинский боец UFC Даниил Донченко получил поединок против опытного соперника.

Польша Александр Усик бокс украинские боксеры Кароль Навроцкий
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации