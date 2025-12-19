Костюк назвал выводы после выступления Динамо в Лиге Конференций

Игорь Костюк во время матча. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Главный тренер киевского "Динамо" Игорь Костюк прокомментировал победу команды над ереванским Ноа в заключительном матче основного этапа Лиги конференций.

Наставник отметил, что результат позволил футболистам завершить год в позитивном эмоциональном состоянии, несмотря на отсутствие турнирных перспектив, сообщает пресс-служба клуба.

Реклама

Читайте также:

Игорь Костюк подчеркнул, что игра команды пока не полностью соответствует тем требованиям, которые закладываются в тренировочном процессе, однако внутри коллектива уже есть понимание выбранного направления. По его словам, важным сигналом стало то, что сами футболисты обсуждают изменения и видят, как они начинают работать на результат.

Хавбек "Динамо" Дмитрий Михайленко. Фото: Reuters/Jennifer Lorenzini

Какие выводы сделал Костюк

Отдельно тренер остановился на эпизодах по ходу матча, включая нереализованные моменты и вынужденные перестановки после ранней травмы Александра Тымчика. Он дал понять, что глубина состава и готовность игроков со скамейки стали одним из факторов, позволивших довести встречу до победы.

"Это еще не тот футбол, к которому мы стремимся, но для нас было важно с хорошим настроением уйти в отпуск. Игроки понимают требования и сами говорят, что такая игра начинает приносить результат. Что касается замены и эпизодов по ходу матча, то у нас есть футболисты, которые готовы выполнять поставленные задачи и делать это на уровне", — рассказал Костюк.

Напомним, Александр и Екатерина Усики собрали огромные деньги на помощь маленькому ребенку с серьезным диагнозом.

Президент Польши отказался от встречи с Александром Усиком из-за Романа Шухевича.