Мареска возглавит Манчестер Сити после ухода Гвардиолы

"Манчестер Сити" рассматривает главного тренера "Челси" Энцо Мареску в качестве одного из вариантов на пост наставника команды в случае ухода Хосепа Гвардиолы.

Несмотря на действующий контракт испанского специалиста до лета 2027 года, внутри клуба растут сомнения относительно его дальнейшего будущего, сообщает The Athletic.

В руководстве "Сити" допускают сценарий, при котором Пеп Гвардиола может покинуть клуб уже по окончании текущего сезона. На фоне этих настроений "горожане" начали анализировать потенциальных кандидатов, способных сохранить философию и стиль команды.

Мареска — главный кандидат в "Сити"

Итальянский тренер хорошо знаком с внутренней структурой "горожан" и требованиями клуба. Он ранее работал в академии "Манчестер Сити", а также входил в тренерский штаб Хосепа Гвардиолы в первой команде, что делает его понятным и системным вариантом для возможного перехода.

Контракт Марески с "Челси" рассчитан до 2029 года и содержит опцию продления, однако отношения тренера с руководством лондонского клуба в последнее время заметно осложнились. Это усилило разговоры о его будущем и сделало ситуацию потенциально открытой для развития в ближайшие месяцы.

