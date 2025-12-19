ФІФА виклала цифри — вихід України на ЧС коштує мільйони

Головний тренер збірної України Сергій Ребров. Фото: FRANCK FIFE / AFP via Getty Images

Міжнародна федерація футболу опублікувала дані про призові виплати учасникам чемпіонату світу 2026 року, який відбудеться у США, Канаді та Мексиці. Для асоціацій-членів ФІФА турнір стане фінансово наймасштабнішим в історії світових першостей.

Рада ФІФА затвердила рекордний призовий фонд у розмірі 727 мільйонів доларів, повідомляє пресслужба ФІФА.

Основна частина коштів буде розподілена між 48 командами-учасницями, що істотно збільшує гарантовані доходи навіть для збірних, які не зуміли пройти далеко по турнірній сітці.

Президент УАФ Андрій Шевченко вітає гравців. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Як розподілятимуться призові на ЧС-2026

Нижче наведено оновлену структуру виплат, затверджену ФІФА, з урахуванням розширеного формату турніру.

Призові ЧС-2026 (за підсумковими місцями)

Чемпіон — 50 млн доларів;

друге місце — 33 млн доларів;

третє місце — 29 млн доларів;

четверте місце — 27 млн доларів;

місця 5-8 — 19 млн доларів;

місця 9-16 — 15 млн доларів;

місця 17-32 — 11 млн доларів;

місця 33-48 — 9 млн доларів.

Додатково кожна збірна, що вийшла на чемпіонат світу, отримає 1,5 млн доларів на покриття витрат з підготовки. Таким чином, мінімальний гарантований дохід за участь у ЧС-2026 становитиме 10,5 млн доларів для кожної асоціації, включно зі збірною України, у разі успішного проходження кваліфікації.

Збірна України продовжує боротьбу за путівку на чемпіонат світу і 26 березня 2026 року зіграє півфінальний матч плей-оф проти Швеції. Переможець цієї пари 31 березня зустрінеться з найсильнішою командою в протистоянні Польща — Албанія, де на кону буде не тільки спортивний результат, а й багатомільйонні фінансові надходження.

