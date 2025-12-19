Мілевський здивував поясненням, чому Ребров ігнорує Ярмоленка

Андрій Ярмоленко на розминці. Фото: пресслужба "Динамо"

Колишній футболіст київського "Динамо" Артем Мілевський поділився думкою про гру Андрія Ярмоленка та його відсутність у складі збірної України в матчах кваліфікації ЧС-2026.

Лідер "біло-синіх" перебуває в хорошому ігровому стані й міг би бути корисним національній команді навіть за обмеженого ігрового часу, заявив Мілевський в інтерв'ю YouTube-проєкту PRYVOZ.

Реклама

Читайте також:

Артем Мілевський зазначив, що Андрій Ярмоленко демонстрував високий рівень у ключових матчах чемпіонату України, стабільно впливаючи на гру "Динамо". Він наголосив, що навіть сама присутність такого досвідченого футболіста на полі здатна змінити хід зустрічі та додати команді впевненості.

Андрій Ярмоленко на полі. Фото: пресслужба "Динамо"

Справа не у формі Ярмоленка

Екснападник вважає, що причини відсутності Ярмоленка у збірній можуть виходити за рамки суто футбольних чинників. Він припустив, що на рішення тренерського штабу могли вплинути нефутбольні обставини, враховуючи статус та історичний контекст виступів вінгера за національну команду.

Артем Мілевський у 2025 році. Фото: скріншот instagram.com/ua_steel_/

"Андрія, звісно, не вистачає збірній, тому що він зараз у дуже хорошій формі. Я часто думаю, чому його не викликають, адже він спокійно міг би допомогти навіть на 50-60 хвилин. Можливо, є й інші причини, але одну з них усі чудово розуміють, це близькість до рекорду", — заявив Мілевський.

Нагадаємо, сім'я відомого українського спортсмена закрила великий збір для дитини, якій потрібна операція.

Польський лідер Кароль Навроцький мріяв про зустріч з Олександром Усиком, але був змушений її скасувати.