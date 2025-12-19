Милевский удивил объяснением, почему Ребров игнорирует Ярмоленко

Андрей Ярмоленко на разминке. Фото: пресс-служба "Динамо"

Бывший футболист киевского "Динамо" Артем Милевский поделился мнением об игре Андрея Ярмоленко и его отсутствии в составе сборной Украины в матчах квалификации ЧМ-2026.

Лидер "бело-синих" находится в хорошем игровом состоянии и мог бы быть полезен национальной команде даже при ограниченном игровом времени, заявил Милевский в интервью YouTube-проекту

PRYVOZ.

Артем Милевский отметил, что Андрей Ярмоленко демонстрировал высокий уровень в ключевых матчах чемпионата Украины, стабильно влияя на игру "Динамо". Он подчеркнул, что даже само присутствие такого опытного футболиста на поле способно изменить ход встречи и добавить команде уверенности.

Андрей Ярмоленко на поле. Фото: пресс-служба "Динамо"

Дело не в форме Ярмоленко

Экс-нападающий считает, что причины отсутствия Ярмоленко в сборной могут выходить за рамки чисто футбольных факторов. Он допустил, что на решение тренерского штаба могли повлиять нефутбольные обстоятельства, учитывая статус и исторический контекст выступлений вингера за национальную команду.

Артем Милевский ву 2025 году. Фото: скриншот instagram.com/ua_steel_/

"Андрея, конечно, не хватает сборной, потому что он сейчас в очень хорошей форме. Я часто думаю, почему его не вызывают, ведь он спокойно мог бы помочь даже на 50–60 минут. Возможно, есть и другие причины, но одну из них все прекрасно понимают, это близость к рекорду", — заявил Милевский.

