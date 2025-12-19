Відео
Шовковський обрав, чим займатиметься після звільнення з Динамо

Шовковський обрав, чим займатиметься після звільнення з Динамо

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 14:31
Шовковський може повернутися до тренерської роботи за межами УПЛ
Олександр Шовковський під час святкування чемпіонства. Фото: пресслужба "Динамо"

Кілька тижнів тому президент київського "Динамо" Ігор Суркіс ухвалив рішення звільнити Олександра Шовковського з посади головного тренера команди. Після розставання з клубом фахівець не став поспішати з пошуком нового місця роботи та обрав варіант із паузою в кар'єрі.

Шовковський найближчим часом не розглядає можливість повернення до тренерської діяльності, повідомляє Sport.ua.

Читайте також:

Олександр Шовковський не планує працювати в жодному українському клубі, вважаючи за краще дочекатися пропозицій, які відповідатимуть його амбіціям та рівню завдань.

Александр Шовковский
Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Шовковський не поспішає з новим призначенням

У перспективі Олександр Шовковський все ж таки має намір повернутися до тренерської роботи, проте готовий розглядати тільки проєкти з чітко окресленими високими цілями. Наразі він зосереджений на відпочинку та переосмисленні наступного етапу професійного шляху.

Шовковський розпочав тренерську кар'єру в "Динамо" у штабі Мірчі Луческу, де брав участь у підготовці команди, яка виграла чемпіонат України, Кубок та Суперкубок країни. Після переходу на посаду головного тренера він продовжив курс на стабільність, працював із молоддю та утримував команду у верхній частині таблиці УПЛ. Шовковському вдалося вивести "біло-синіх" у фінал Кубка України, де команда програла "Шахтарю", але водночас кияни перемогли в Прем'єр-лізі.

За підсумками першої половини поточного сезону керівництво "Динамо" ухвалило рішення про зміну тренерського вектора.

Нагадаємо, португальський футболіст Кріштіану Роналду став актором та взяв участь у зйомках нового "Форсажу".

Відомий тренер Мирон Маркевич оцінив перспективи нового наставника "Динамо" Ігоря Костюка.

Боксер Олександр Усик із дружиною допомогли українській дитині зібрати гроші на важливу операцію.

спорт футбол УПЛ тренер Олександр Шовковський
Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
