Шовковський може повернутися до тренерської роботи за межами УПЛ

Олександр Шовковський під час святкування чемпіонства. Фото: пресслужба "Динамо"

Кілька тижнів тому президент київського "Динамо" Ігор Суркіс ухвалив рішення звільнити Олександра Шовковського з посади головного тренера команди. Після розставання з клубом фахівець не став поспішати з пошуком нового місця роботи та обрав варіант із паузою в кар'єрі.

Шовковський найближчим часом не розглядає можливість повернення до тренерської діяльності, повідомляє Sport.ua.

Олександр Шовковський не планує працювати в жодному українському клубі, вважаючи за краще дочекатися пропозицій, які відповідатимуть його амбіціям та рівню завдань.

Олександр Шовковський під час матчу. Фото: пресслужба "Динамо"

Шовковський не поспішає з новим призначенням

У перспективі Олександр Шовковський все ж таки має намір повернутися до тренерської роботи, проте готовий розглядати тільки проєкти з чітко окресленими високими цілями. Наразі він зосереджений на відпочинку та переосмисленні наступного етапу професійного шляху.

Шовковський розпочав тренерську кар'єру в "Динамо" у штабі Мірчі Луческу, де брав участь у підготовці команди, яка виграла чемпіонат України, Кубок та Суперкубок країни. Після переходу на посаду головного тренера він продовжив курс на стабільність, працював із молоддю та утримував команду у верхній частині таблиці УПЛ. Шовковському вдалося вивести "біло-синіх" у фінал Кубка України, де команда програла "Шахтарю", але водночас кияни перемогли в Прем'єр-лізі.

За підсумками першої половини поточного сезону керівництво "Динамо" ухвалило рішення про зміну тренерського вектора.

