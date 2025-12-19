Кріштіану Роналду шокував фотографіями зі зйомок фільму Форсаж

Роналду повторив трюк Ван Дамма на зйомках Форсажу
Легендарний португальський футболіст Кріштіану Роналду несподівано опинився в центрі уваги за межами футбольного поля. Ім'я зірки "Аль-Насра" пов'язали з фінальною частиною культової кінофраншизи "Форсаж" після появи загадкових кадрів зі знімального майданчика.
Першим інтригу запустив актор Тайріз Гібсон, який опублікував на своїй сторінці в Instagram зображення, яке він представив як фото зі зйомок.
Пізніше з'явилося припущення, що кадр міг бути створений за допомогою штучного інтелекту, проте публікація миттєво розігріла інтерес уболівальників та шанувальників франшизи.
Історія з Роналду та "Форсажем" стала вірусною
Після того як чутки про участь Роналду набули широкого резонансу, у мережі з'явився ще один ефектний кадр за участю португальця. На зображенні футболіст виконує шпагат між двома гоночними автомобілями в дусі класичних сцен екшн-кіно, що тільки посилило асоціації з атмосферою "Форсажу". Розтяжку португальського спортсмена порівняли з трюком, який актор Жан-Клод Ван Дамм зробив у знаменитому рекламному ролику з двома вантажівками.
Справжність нових кадрів також залишається під сумнівом, проте реакція аудиторії виявилася миттєвою. Фанати активно обговорюють можливу появу Роналду в кіно, припускаючи, що навіть коротка участь футболіста здатна перетворити його на нову екшн-ікону Голлівуду.
