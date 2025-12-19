Відео
Роналду повторив трюк Ван Дамма на зйомках Форсажу

Роналду повторив трюк Ван Дамма на зйомках Форсажу

Ua ru
Дата публікації: 19 грудня 2025 13:31
Кріштіану Роналду шокував фотографіями зі зйомок фільму Форсаж
Він Дизель (ліворуч) та Кріштіану Роналду. Фото: instagram.com/vindiesel/

Легендарний португальський футболіст Кріштіану Роналду несподівано опинився в центрі уваги за межами футбольного поля. Ім'я зірки "Аль-Насра" пов'язали з фінальною частиною культової кінофраншизи "Форсаж" після появи загадкових кадрів зі знімального майданчика.

Першим інтригу запустив актор Тайріз Гібсон, який опублікував на своїй сторінці в Instagram зображення, яке він представив як фото зі зйомок.

Читайте також:

Пізніше з'явилося припущення, що кадр міг бути створений за допомогою штучного інтелекту, проте публікація миттєво розігріла інтерес уболівальників та шанувальників франшизи.

Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду на знімальному майданчику. Фото: instagram.com/tyrese/

Історія з Роналду та "Форсажем" стала вірусною

Після того як чутки про участь Роналду набули широкого резонансу, у мережі з'явився ще один ефектний кадр за участю португальця. На зображенні футболіст виконує шпагат між двома гоночними автомобілями в дусі класичних сцен екшн-кіно, що тільки посилило асоціації з атмосферою "Форсажу". Розтяжку португальського спортсмена порівняли з трюком, який актор Жан-Клод Ван Дамм зробив у знаменитому рекламному ролику з двома вантажівками.

Криштиану Роналду
Кріштіану Роналду під час зйомок. Фото: instagram.com/tyrese/

Справжність нових кадрів також залишається під сумнівом, проте реакція аудиторії виявилася миттєвою. Фанати активно обговорюють можливу появу Роналду в кіно, припускаючи, що навіть коротка участь футболіста здатна перетворити його на нову екшн-ікону Голлівуду.

Нагадаємо, Олександр Усик із дружиною допомогли українській дитині, якій була потрібна термінова операція.

Польський президент мріяв про зустріч з українським спортсменом, але скасував її з політичної причини.

Влад Самарський - Редактор
Автор:
Влад Самарський
