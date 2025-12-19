Криштиану Роналду шокировал фотографиями со съемок фильма Форсаж

Вин Дизель (слева) и Криштиану Роналду. Фото: instagram.com/vindiesel/

Легендарный португальский футболист Криштиану Роналду неожиданно оказался в центре внимания за пределами футбольного поля. Имя звезды "Аль-Насра" связали с финальной частью культовой кинофраншизы "Форсаж" после появления загадочных кадров со съемочной площадки.

Первым интригу запустил актер Тайриз Гибсон, опубликовавший на своей странице в Instagram изображение, которое он представил как фото со съемок.

Позже появилось предположение, что кадр мог быть создан с помощью искусственного интеллекта, однако публикация мгновенно разогрела интерес болельщиков и поклонников франшизы.

Криштиану Роналду на съемочной площадке. Фото: instagram.com/tyrese/

История с Роналду и "Форсажем" стала вирусной

После того как слухи об участии Роналду получили широкий резонанс, в сети появился еще один эффектный кадр с участием португальца. На изображении футболист выполняет шпагат между двумя гоночными автомобилями в духе классических сцен экшн-кино, что только усилило ассоциации с атмосферой "Форсажа". Растяжку португальского спортсмена сравнили в трюком, который актер Жан-Клод Ван Дамм сделал в знаменитом рекламном ролике с двумя грузовиками.

Криштиану Роналду во время съемок. Фото: instagram.com/tyrese/

Подлинность новых кадров также остается под вопросом, однако реакция аудитории оказалась мгновенной. Фанаты активно обсуждают возможное появление Роналду в кино, предполагая, что даже краткое участие футболиста способно превратить его в новую экшн-икону Голливуда.

