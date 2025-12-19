Шовковский может вернуться к тренерской работе за пределами УПЛ

Александр Шовковский во время празднования чемпионства. Фото: пресс-служба "Динамо"

Несколько недель назад президент киевского "Динамо" Игорь Суркис принял решение уволить Александра Шовковского с должности главного тренера команды. После расставания с клубом специалист не стал спешить с поиском нового места работы и выбрал вариант с паузой в карьере.

Шовковский в ближайшее время не рассматривает возможность возвращения к тренерской деятельности, сообщает Sport.ua.

Александр Шовковский не планирует работать ни в одном украинском клубе, предпочитая дождаться предложений, которые будут соответствовать его амбициям и уровню задач.

Александр Шовковский во время матча. Фото: пресс-служба "Динамо"

Шовковский не спешит с новым назначением

В перспективе Александр Шовковский все же намерен вернуться к тренерской работе, однако готов рассматривать только проекты с четко обозначенными высокими целями. В данный момент он сосредоточен на отдыхе и переосмыслении следующего этапа профессионального пути.

Шовковский начал тренерскую карьеру в "Динамо" в штабе Мирчи Луческу, где принимал участие в подготовке команды, выигравшей чемпионат Украины, Кубок и Суперкубок страны. После перехода на должность главного тренера он продолжил курс на стабильность, работал с молодежью и удерживал команду в верхней части таблицы УПЛ. Шовковскому удалось вывести "бело-синих" в финал Кубка Украины, где команда проиграла "Шахтеру", но при этом киевляне победили в Премьер-лиге.

По итогам первой половины текущего сезона руководство "Динамо" приняло решение о смене тренерского вектора.

