ФИФА выложила цифры — выход Украины на ЧМ стоит миллионы

Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: FRANCK FIFE / AFP via Getty Images

Международная федерация футбола опубликовала данные о призовых выплатах участникам чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Для ассоциаций-членов ФИФА турнир станет самым финансово масштабным в истории мировых первенств.

Совет ФИФА утвердил рекордный призовой фонд в размере 727 миллионов долларов, сообщает пресс-служба ФИФА.

Основная часть средств будет распределена между 48 командами-участницами, что существенно увеличивает гарантированные доходы даже для сборных, не сумевших пройти далеко по турнирной сетке.

Президент УАФ Андрей Шевченко поздравляет игроков. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Как будут распределяться призовые на ЧМ-2026

Ниже приведена обновленная структура выплат, утвержденная ФИФА, с учетом расширенного формата турнира.

Призовые ЧМ-2026 (по итоговым местам)

Чемпион — 50 млн долларов;

второе место — 33 млн долларов;

третье место — 29 млн долларов;

четвертое место — 27 млн долларов;

места 5–8 — 19 млн долларов;

места 9–16 — 15 млн долларов;

места 17–32 — 11 млн долларов;

места 33–48 — 9 млн долларов.

Дополнительно каждая сборная, вышедшая на чемпионат мира, получит 1,5 млн долларов на покрытие расходов по подготовке. Таким образом, минимальный гарантированный доход за участие в ЧМ-2026 составит 10,5 млн долларов для каждой ассоциации, включая сборную Украины, в случае успешного прохождения квалификации.

Сборная Украины продолжает борьбу за путевку на чемпионат мира и 26 марта 2026 года сыграет полуфинальный матч плей-офф против Швеции. Победитель этой пары 31 марта встретится с сильнейшей командой в противостоянии Польша — Албания, где на кону будет не только спортивный результат, но и многомиллионные финансовые поступления.

