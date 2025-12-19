ФИФА выложила цифры — выход Украины на ЧМ стоит миллионы

Украина получит миллионы за выход на ЧМ-2026 — известна сумма
Международная федерация футбола опубликовала данные о призовых выплатах участникам чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Для ассоциаций-членов ФИФА турнир станет самым финансово масштабным в истории мировых первенств.
Совет ФИФА утвердил рекордный призовой фонд в размере 727 миллионов долларов, сообщает пресс-служба ФИФА.
Основная часть средств будет распределена между 48 командами-участницами, что существенно увеличивает гарантированные доходы даже для сборных, не сумевших пройти далеко по турнирной сетке.
Как будут распределяться призовые на ЧМ-2026
Ниже приведена обновленная структура выплат, утвержденная ФИФА, с учетом расширенного формата турнира.
Призовые ЧМ-2026 (по итоговым местам)
- Чемпион — 50 млн долларов;
- второе место — 33 млн долларов;
- третье место — 29 млн долларов;
- четвертое место — 27 млн долларов;
- места 5–8 — 19 млн долларов;
- места 9–16 — 15 млн долларов;
- места 17–32 — 11 млн долларов;
- места 33–48 — 9 млн долларов.
Дополнительно каждая сборная, вышедшая на чемпионат мира, получит 1,5 млн долларов на покрытие расходов по подготовке. Таким образом, минимальный гарантированный доход за участие в ЧМ-2026 составит 10,5 млн долларов для каждой ассоциации, включая сборную Украины, в случае успешного прохождения квалификации.
Сборная Украины продолжает борьбу за путевку на чемпионат мира и 26 марта 2026 года сыграет полуфинальный матч плей-офф против Швеции. Победитель этой пары 31 марта встретится с сильнейшей командой в противостоянии Польша — Албания, где на кону будет не только спортивный результат, но и многомиллионные финансовые поступления.
Напомним, Александр Шовковский принял важное решение по поводу дальнейшей карьеры.
Экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич поделился прогнозом развития киевского "Динамо".
Чемпион мира по боксу Александр Усик продал свой пояс, чтобы помощь ребенку, нуждающемуся в операции.
Читайте Новини.LIVE!