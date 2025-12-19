Видео
Главная Спорт Украина получит миллионы за выход на ЧМ-2026 — известна сумма

Украина получит миллионы за выход на ЧМ-2026 — известна сумма

Ua ru
Дата публикации 19 декабря 2025 16:17
ФИФА выложила цифры — выход Украины на ЧМ стоит миллионы
Главный тренер сборной Украины Сергей Ребров. Фото: FRANCK FIFE / AFP via Getty Images

Международная федерация футбола опубликовала данные о призовых выплатах участникам чемпионата мира 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике. Для ассоциаций-членов ФИФА турнир станет самым финансово масштабным в истории мировых первенств.

Совет ФИФА утвердил рекордный призовой фонд в размере 727 миллионов долларов, сообщает пресс-служба ФИФА.

Основная часть средств будет распределена между 48 командами-участницами, что существенно увеличивает гарантированные доходы даже для сборных, не сумевших пройти далеко по турнирной сетке. 

Андрей Шевченко
Президент УАФ Андрей Шевченко поздравляет игроков. Фото: instagram.com/andriyshevchenko/

Как будут распределяться призовые на ЧМ-2026

Ниже приведена обновленная структура выплат, утвержденная ФИФА, с учетом расширенного формата турнира. 

Призовые ЧМ-2026 (по итоговым местам)

  • Чемпион — 50 млн долларов; 
  • второе место — 33 млн долларов;
  • третье место — 29 млн долларов;
  • четвертое место — 27 млн долларов;
  • места 5–8 — 19 млн долларов;
  • места 9–16 — 15 млн долларов;
  • места 17–32 — 11 млн долларов;
  • места 33–48 — 9 млн долларов. 

Дополнительно каждая сборная, вышедшая на чемпионат мира, получит 1,5 млн долларов на покрытие расходов по подготовке. Таким образом, минимальный гарантированный доход за участие в ЧМ-2026 составит 10,5 млн долларов для каждой ассоциации, включая сборную Украины, в случае успешного прохождения квалификации.

Сборная Украины продолжает борьбу за путевку на чемпионат мира и 26 марта 2026 года сыграет полуфинальный матч плей-офф против Швеции. Победитель этой пары 31 марта встретится с сильнейшей командой в противостоянии Польша — Албания, где на кону будет не только спортивный результат, но и многомиллионные финансовые поступления. 

Напомним, Александр Шовковский принял важное решение по поводу дальнейшей карьеры. 

Экс-наставник сборной Украины Мирон Маркевич поделился прогнозом развития киевского "Динамо". 

Чемпион мира по боксу Александр Усик продал свой пояс, чтобы помощь ребенку, нуждающемуся в операции. 

спорт футбол Сборная Украины по футболу Сергей Ребров ФИФА ЧМ-2026 по футболу
Влад Самарский - Редактор
Автор:
Влад Самарский
