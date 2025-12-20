Видео
Джошуа нокаутировал Джейка Пола — видео рокового удара

Джошуа нокаутировал Джейка Пола — видео рокового удара

Ua ru
Дата публикации 20 декабря 2025 10:59
Джошуа нокаутировал Джейка Пола в Майами на турнире Netflix
Энтони Джошуа. Фото: кадр из видео

В Майами прошел турнир от Netflix. В главном событии бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа дрался с влогером Джейком Полом.

Джошуа ожидаемо нокаутировал соперника, сообщил портал Новини.LIVE.

Читайте также:

Джошуа играл с Полом

Пол активно начал поединок, много двигался, пытался работать на дистанции, несколько раз выбрасывал силовые удары и даже выглядел уверенно в клинче.

В первых раундах Джошуа жалел оппонента и выбрасывал удары в корпус и плечи Пола. При этом он часто не попадал.

Начиная с четвертого раунда преимущество британца стало очевидным. Пол начал уставать, все чаще оказывался под давлением и терял контроль над темпом.

Джошуа с пятого раунда добавил в точности, начал регулярно попадать. Джейк дважды побывал в нокдауне, а в шестом Энтони уже не оставил шансов.

Британец загнал оппонента в угол ринга и мощным правым прямым отправил его на канвас. Рефери зафиксировал нокаут.

бокс Энтони Джошуа супертяжелый вес профессиональный бокс Джейк Пол
Андрей Котевич - Редактор
Автор:
Андрей Котевич
