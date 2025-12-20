Джошуа нокаутировал Джейка Пола в Майами на турнире Netflix

Джошуа нокаутировал Джейка Пола — видео рокового удара
В Майами прошел турнир от Netflix. В главном событии бывший чемпион мира в супертяжелом весе Энтони Джошуа дрался с влогером Джейком Полом.
Джошуа ожидаемо нокаутировал соперника, сообщил портал Новини.LIVE.
Джошуа играл с Полом
Пол активно начал поединок, много двигался, пытался работать на дистанции, несколько раз выбрасывал силовые удары и даже выглядел уверенно в клинче.
В первых раундах Джошуа жалел оппонента и выбрасывал удары в корпус и плечи Пола. При этом он часто не попадал.
Начиная с четвертого раунда преимущество британца стало очевидным. Пол начал уставать, все чаще оказывался под давлением и терял контроль над темпом.
Джошуа с пятого раунда добавил в точности, начал регулярно попадать. Джейк дважды побывал в нокдауне, а в шестом Энтони уже не оставил шансов.
Британец загнал оппонента в угол ринга и мощным правым прямым отправил его на канвас. Рефери зафиксировал нокаут.
