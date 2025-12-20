Усик помогал Джошуа готовиться к бою с Джейком Полом — видео

Александр Усик. Фото: instagram.com/usykaa

Бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Энтони Джошуа победил нокаутом влогера Джейка Пола. К этому поединку британца готовила команда Александра Усика.

При этом, сам Усик принимал участие в подготовке Джошуа. Видео украинец разместил в Instagram.

Усик помог Джошуа

После поединка Джошуа и Пола директор команды Усика Сергей Лапин опубликовал видео с подготовки Джошуа к этому бою. На кадрах видно, как Усик участвует в тренировочном процессе британца и помогает ему с техникой.

Комбинация, которой победил Джошуа, была похожа на ту, которую Усик демонстрировал Энтони.

Джошуа не спешил победить и только поэтому выиграл в шестом раунде. Сначала он дважды отправил оппонента в нокдаун в пятом и завершил поединок в шестом раунде.

