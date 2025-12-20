Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionВійськова економікаКомпаніїМандриДім та городТранспортМетеоLifeПогодаАвтоКіно та серіалиМодаЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Life
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Інвестиції
Компанії
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Спорт Стали відомі доходи Динамо та Шахтаря в єврокубках

Стали відомі доходи Динамо та Шахтаря в єврокубках

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 15:53
Скільки заробили Шахтар і Динамо в Лізі конференцій 2024/25
Гравці київського "Динамо". Фото: "Динамо"

Завершилася осіння частина єврокубків. В Лізі конференцій Україну представили донецький "Шахтар" та київське "Динамо".

Про доходи українських команд стало відомо завдяки даним Football Meets Data.

Реклама
Читайте також:
Игроки донецкого Шахтера
Гравці донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

"Шахтар" став рекордсменом в Лізі конференцій

Українські клуби по-різному скористалися фінансовими можливостями Ліги конференцій. Результати на полі напряму визначили підсумкові суми призових.

Найбільше серед усіх учасників загального етапу заробив "Шахтар". Донецький клуб отримав 10,3 млн євро та впевнено вийшов у плей-оф, фінішувавши на шостому місці в таблиці. Для гірників це маленьке підсилення бюджету, оскільки клуб раніше звик до виплат за Лігу чемпіонів.

Інша ситуація склалася у "Динамо". Кияни завершили загальний етап на 27-й позиції та заробили 6,5 млн євро. Такий показник помітно поступається лідерам турніру й відображає невдалий виступ команди в єврокубках.

Варто враховувати й систему бонусів. Клуби, які потрапили до топ-8 і напряму вийшли до 1/8 фіналу, отримали по 1,2 млн євро. Подальші раунди приносять ще більші суми: 1,3 млн за чвертьфінал, 2,5 млн за півфінал, 4 млн за фінал і додаткові 3 млн євро у разі перемоги в турнірі.

Нагадаємо, український фахівець Мирон Маркевич спрогнозував майбутнє київського "Динамо"

Український боксер Олександр Усик допоміг зібрати хворій дитині майже 3 млн доларів.

Син Златана Ібрагімовича підписав контракт з топовим клубом.

футбол ФК Шахтар Динамо Ліга Конференцій єврокубки
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації