Скільки заробили Шахтар і Динамо в Лізі конференцій 2024/25

Гравці київського "Динамо". Фото: "Динамо"

Завершилася осіння частина єврокубків. В Лізі конференцій Україну представили донецький "Шахтар" та київське "Динамо".

Про доходи українських команд стало відомо завдяки даним Football Meets Data.

Реклама

Читайте також:

Гравці донецького "Шахтаря". Фото: "Шахтар"

"Шахтар" став рекордсменом в Лізі конференцій

Українські клуби по-різному скористалися фінансовими можливостями Ліги конференцій. Результати на полі напряму визначили підсумкові суми призових.

Найбільше серед усіх учасників загального етапу заробив "Шахтар". Донецький клуб отримав 10,3 млн євро та впевнено вийшов у плей-оф, фінішувавши на шостому місці в таблиці. Для гірників це маленьке підсилення бюджету, оскільки клуб раніше звик до виплат за Лігу чемпіонів.

Інша ситуація склалася у "Динамо". Кияни завершили загальний етап на 27-й позиції та заробили 6,5 млн євро. Такий показник помітно поступається лідерам турніру й відображає невдалий виступ команди в єврокубках.

Варто враховувати й систему бонусів. Клуби, які потрапили до топ-8 і напряму вийшли до 1/8 фіналу, отримали по 1,2 млн євро. Подальші раунди приносять ще більші суми: 1,3 млн за чвертьфінал, 2,5 млн за півфінал, 4 млн за фінал і додаткові 3 млн євро у разі перемоги в турнірі.

Нагадаємо, український фахівець Мирон Маркевич спрогнозував майбутнє київського "Динамо".

Український боксер Олександр Усик допоміг зібрати хворій дитині майже 3 млн доларів.

Син Златана Ібрагімовича підписав контракт з топовим клубом.