Сколько заработали Шахтер и Динамо в Лиге конференций 2024/25

Завершилась осенняя часть еврокубков. В Лиге конференций Украину представили донецкий "Шахтер" и киевское "Динамо".

О доходах украинских команд стало известно благодаря данным Football Meets Data.

"Шахтер" стал рекордсменом в Лиге конференций

Украинские клубы по-разному воспользовались финансовыми возможностями Лиги конференций. Результаты на поле напрямую определили итоговые суммы призовых.

Больше всех среди всех участников общего этапа заработал "Шахтер". Донецкий клуб получил 10,3 млн евро и уверенно вышел в плей-офф, финишировав на шестом месте в таблице. Для горняков это маленькое усиление бюджета, поскольку клуб ранее привык к выплатам за Лигу чемпионов.

Другая ситуация сложилась у "Динамо". Киевляне завершили общий этап на 27-й позиции и заработали 6,5 млн евро. Такой показатель заметно уступает лидерам турнира и отражает неудачное выступление команды в еврокубках.

Стоит учитывать и систему бонусов. Клубы, которые попали в топ-8 и напрямую вышли в 1/8 финала, получили по 1,2 млн евро. Дальнейшие раунды приносят еще большие суммы: 1,3 млн за четвертьфинал, 2,5 млн за полуфинал, 4 млн за финал и дополнительные 3 млн евро в случае победы в турнире.

