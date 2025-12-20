Другий син Златана Ібрагімовича підписав професійний контракт з Міланом

Другий син Ібрагімовіча підписав професійний контракт з Міланом
Другий син колишньої зірки світового футболу Златана Ібрагімовича став професійним футболістом. Як і старший син, Вінсент в иступатиме за "Мілан".
Про підписання контракту з Вінсентом повідомила пресслужба "Мілану".
Сини Златана стали професійними гравцями
"Мілан" офіційно оголосив про підписання контракту з 17-річним шведським півзахисником.
Для футболіста це перша професійна угода з "Міланом". Раніше Вінсент виступав за команду "Мілан" U-18, а тепер буде залучений до складу U-23, відомого як "Мілан Футуро".
Зазначимо, що у структурі клубу вже є ще один син Златана Ібрагімовіча — Максіміліан. 19-річний нападник раніше навіть потрапляв до заявки "Мілана" на матч Кубка Італії проти "Наполі" (0:2).
Нагадаємо, український фахівець Мирон Маркевич спрогнозував майбутнє київського "Динамо" за Ігоря Костюка.
Боксер Олександр Усик розлучився з однією з реліквій, щоб допомогти дитині, яка потребує операції.
Ентоні Джошуа нокаутував Джейка Пола, але цього разу є нюанс.
Читайте Новини.LIVE!