Україна
Головна Спорт Другий син Ібрагімовіча підписав професійний контракт з Міланом

Другий син Ібрагімовіча підписав професійний контракт з Міланом

Ua ru
Дата публікації: 20 грудня 2025 11:58
Другий син Златана Ібрагімовича підписав професійний контракт з Міланом
Златан Ібрагімович. Фото: instagram.com/zlatan

Другий син колишньої зірки світового футболу Златана Ібрагімовича став професійним футболістом. Як і старший син, Вінсент в иступатиме за "Мілан".

Про підписання контракту з Вінсентом повідомила пресслужба "Мілану".

Читайте також:
Винсент Ибрагимович
Вінсент Ібрагімович. Фото: "Мілан"

Сини Златана стали професійними гравцями

"Мілан" офіційно оголосив про підписання контракту з 17-річним шведським півзахисником.

Для футболіста це перша професійна угода з "Міланом". Раніше Вінсент виступав за команду "Мілан" U-18, а тепер буде залучений до складу U-23, відомого як "Мілан Футуро".

Зазначимо, що у структурі клубу вже є ще один син Златана Ібрагімовіча — Максіміліан. 19-річний нападник раніше навіть потрапляв до заявки "Мілана" на матч Кубка Італії проти "Наполі" (0:2).

Нагадаємо, український фахівець Мирон Маркевич спрогнозував майбутнє київського "Динамо" за Ігоря Костюка. 

Боксер Олександр Усик розлучився з однією з реліквій, щоб допомогти дитині, яка потребує операції.

Ентоні Джошуа нокаутував Джейка Пола, але цього разу є нюанс.

діти футбол Златан Ібрагімович Мілан Серія А
Андрій Котевич - Редактор
Автор:
Андрій Котевич
